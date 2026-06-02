Lärare på yrkeshögskola i ekonomi, juridik och marknadsföring
2026-06-02
Vill du vara med och rusta framtidens hantverkare för ett liv som företagare?
Vi söker dig som är utbildad pedagog och som vill dela med dig av dina kunskaper inom ekonomi, juridik och marknadsföring.
Hos oss på Hantverksakademin möts tradition och framtid. Vi utbildar inom ett stort antal hantverksyrken, allt från möbelsnickare och smeder till kakelugnsmakare, skräddare och keramiker.
Våra studerande lär sig yrket genom lärlingskap och får samtidigt den teoretiska kunskap som behövs för att lyckas som egenföretagare.
Om uppdraget
Vi söker nu en engagerad lärare med pedagogisk utbildning som vill inspirera nästa generation hantverkare att starta och driva egna företag.
Under yrkeshögskoleutbildningen på Hantverksakademin läser våra studerande ett antal olika kurser för att förbereda sig inför en framtid som egenföretagare.
Kurserna omfattar bland annat:
Grundläggande juridik för småföretagare
Marknadsföring och affärsplanearbete
Bokföring och redovisning i mindre företag
Tjänsten är på 80-100% där undervisning med tillhörande planering och administration omfattar ungefär 40%.
Övrig tid kan anpassas efter dig som söker men vi tänker oss att det kan handla om till exempel pedagogisk utveckling eller kommunikation. Du kommer också att ägna delar av arbetstiden åt att besöka våra studerande ute på verkstäderna för att förstå och lära känna målgruppen.
Tjänsten passar dig som har varit gymnasielärare i några år och nu vill arbeta med vuxna som ska ta steget vidare in i egenföretagande.
Vi söker dig som
Har en ämneslärarexamen med inriktning mot ekonomiska ämnen eller motsvarande,
Minst tre års erfarenhet av undervisning inom ekonomi/företagande på lägst gymnasienivå,
Trivs med att inspirera vuxna studerande,
Kan planera och genomföra undervisning både i klassrum och digitalt,
Är strukturerad, engagerad och tydlig i din kommunikation,
Har en mycket god administrativ förmåga,
Kan anpassa din kommunikation och ditt språk till olika målgrupper.
Meriterande
Erfarenhet av egenföretagande,
Förståelse för vår yrkeshögskolas målgrupp, dvs. blivande hantverkare som behöver praktiska och lättillgängliga verktyg för att starta och driva små företag.
Vi erbjuder
En trevlig arbetsplats i hjärtat av Stockholm.
Möjlighet att forma kursinnehåll tillsammans med engagerade kollegor.
Ett flexibelt upplägg med goda möjligheter att själv planera sin arbetsdag.
Ett viktigt uppdrag; att rusta framtidens hantverkare med affärsmässig kompetens.Så ansöker du
Skicka din ansökan till jobb@hantverksakademin.se
och bifoga ditt CV tillsammans med ett kort personligt brev där du berättar varför du är intresserad av den här tjänsten.
Sista dag att ansöka är 22 juni
Tillträde: Så snart som möjligt
Kontaktperson för eventuella frågor: Liselott Ström, liselott.strom@hantverksakademin.se
Urval sker löpande – välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-22
E-post: jobb@hantverksakademin.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hantverksakademin i Sverige AB
(org.nr 556699-8208)
Biträdande rektor
Liselott Ström liselott.strom@hantverksakademin.se Jobbnummer
9940745