Måltidsbiträde med erfarenhet av matlagning
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Munkmoraskolan växer! Munkmoraskolan är en liten skola, idag F-4 men som till hösten 2026 kommer att utöka årskurserna med åk 5. Skolan ligger centralt i Värmdö kommun med goda kollektivförbindelser men också med närhet till naturen. Vi har ca 165 elever och en personalgrupp med låg personalomsättning. Skolans storlek är en av våra många styrkor.
På Munkmoraskolan känner alla varandra och här trivs man. Vi har idag mycket goda resultat vad gäller trygghet och trivsel men också goda kunskapsresultat. Här får du möjlighet att bidra till en positiv matupplevelse för våra elever. Munkmoraskolan är den enda kommunala skolan i Värmdö kommun som är certifierad Generation PEP-skola. Detta innebär bl.a. att måltiden har en central plats i vår verksamhet och i arbetet för vår vision. God kvalitet, näringsinnehåll och att maten till stora delar tillagas i vårt eget kök är självklarheter för oss. Vi vill också inspirera till att eleverna ska våga att prova nya smaker och maträtter. Munkmoraskolan serverar varje dag frukost, lunch och mellanmål till våra elever men säljer också mat till andra enheter.
Ditt uppdrag
Som måltidsbiträde hos oss kommer du att arbeta i ett team tillsammans med två kockar men också nära annan skolpersonal och elever. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av att förbereda och servera frukost, lunch och mellanmål, beredning av salladsbuffé, hantera disk samt att kontinuerligt hålla köket rent. I köket turas ni om med de arbetsuppgifter som behöver göras, därav behöver du vid behov även kunna bistå med matlagning i storkök. En mycket viktig del av arbetet är att bidra till en god stämning i matsalen där eleverna, våra gäster, ska känna sig trygga, sedda och förstådda.
Din erfarenhet
Du har restaurangutbildning på gymnasienivå och/eller kockutbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Grundläggande kunskaper inom specialkost är meriterande. Din förmåga att förstå och använda svenska språket, både muntligt och skriftligt, är mycket god.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att laga mat i storkök.
Dina personliga egenskaper
Samarbete - Du behöver ha god förmåga till samarbete då ni arbetar tätt tillsammans i köket.
Självständighet - Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Flexibel - Ingen dag är den andra lik i skolans värld och du behöver kunna anpassa dig efter de situationer som uppstår.
Serviceinriktad - Du ska hela tiden ha elevens bästa som fokus.
För att trivas hos oss tror vi att du är utvecklingsinriktad och har nära till glädje och skratt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande så sök redan idag.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Meitens väg 6 (visa karta
)
134 35 GUSTAVSBERG Arbetsplats
Utbildningskontoret, Skolavdelningen, Munkmoraskolan Kontakt
Cecilia Abrahamsson cecilia.abrahamsson@varmdo.se 08-57047073 Jobbnummer
9940467