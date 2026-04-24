Måltidsbiträde
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!
Arbetsuppgifter
Brinner du för god service, trivs i köksmiljö och vill bidra till att måltider håller hög kvalitet? Vi söker nu ett måltidsbiträde till Malung-Sälens kommun med placering på Ekorrens förskola.
Som måltidsbiträde är du en viktig del av vårt team och arbetar för att våra barn ska få goda, säkra och näringsriktiga måltider.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
* Säkerställa att kök och serveringsytor är rena, trivsamma och i ordning.
* Hantera disk och avfall på ett hygieniskt och effektivt sätt.
* Bidra till en positiv och serviceinriktad miljö i köket.
* Enklare servering av mat.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en köksmiljö där pedagoger och barn rör sig och där måltiden är en viktig del av deras dag. Du är trygg, tillgänglig och bemöter kollegor med ett vänligt och professionellt förhållningssätt.
För att lyckas i rollen behöver du:
* Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
* Noggrannhet och ansvarskänsla, särskilt kring hygien och rutiner .
* Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
* Stresstålighet och god fysik, då tempot kan vara högt och arbetsuppgifterna fysiska.
* Ett serviceinriktat arbetssätt och ett genuint intresse för att skapa en trivsam måltidsmiljö.
* Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från kök eller restaurang .
* Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga politiska beslut tagits.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321049".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malung-Sälens kommun
782 21 MALUNG Kontakt
Kostchef
Malin Persson malin.persson@malung-salen.se 028018216
9873177