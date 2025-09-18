Målare sökes till växande byggföretag
JWD Entreprenad AB är ett etablerat byggföretag i Stockholm med lång erfarenhet av renovering, ombyggnationer och större entreprenader. Vi arbetar med både bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och offentliga beställare. Vi växer och söker nu fler skickliga målare till vårt team.Dina arbetsuppgifter
Invändig målning av väggar, tak, snickerier m.m.
Utvändig målning och underhåll vid behov
Förberedande ytarbete (spackling, slipning, tapetsering)
Noggrant utförande enligt gällande branschstandard och arbetsmiljöregler
Vi söker dig som
Har erfarenhet som målare, gärna med yrkesbevis eller motsvarande kompetens
Är noggrann, ansvarstagande och van att arbeta självständigt eller i lag
Har god samarbetsförmåga och professionellt bemötande gentemot kunder och kollegor
Talar svenska eller engelska på en nivå som fungerar i arbetsvardagen
Vi erbjuder
Trygg anställning enligt kollektivavtal
Varierande projekt i Stockholm med omnejd
Ett stabilt och seriöst företag med möjlighet att utvecklas inom yrket
Konkurrenskraftig lön enligt avtalÖvrig information
Vi välkomnar ansökningar från målare med erfarenhet från olika länder inom EU/EES. Har du yrkeskompetens och rätt inställning så ser vi gärna att du söker, oavsett om du redan bor i Sverige eller planerar att flytta hit.Så ansöker du
Skicka CV och kort beskrivning av dig själv till: jobb@jwd.nu
Urval sker löpande - tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JWD Entreprenad AB
