Målare sökes till byggföretag
Assos måleri AB / Målarjobb / Stockholm
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om jobbet
Assos Måleri är ett etablerat företag inom måleri och anläggning. Vi arbetar både med renovering / reparationer av befintliga byggnader samt nybyggnation.
Vi har ett antal anställda som räknar stor och bredd erfarenhet inom måleri. Vi hjälper både företag samt privata kunder och vi arbetar med stora samt små uppdrag. Vi arbetar i team och uppskattar att våra medarbetare gillar att samarbeta med varandra.
I nuläget har vi stora uppdrag om bostad reparationer och arbetar i första hand me målning samt tapetsering. Vårt dagliga arbete innebär mycket kontakt med kunder och därför är det viktigt att du som anställd ska kunna svenska, engelska för att kunna kommunicera med dem under arbetet. Vi tillämpar stor vikt i din personlighet och hur du samarbetar med dina kollegor samt att hantera kundensfrågor professionellt. Just nu skulle vi behöva växa upp och anställa en ny målare i vårt team då vi har fått flera uppdrag som vi behöver hinna med.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Vi söker efter en ansvarsfull person som kommer att jobba med målning inomhus i första hand . Dock kan finnas uppdrag med utomhus målning också och det är meriterad att du har jobbat med båda och att du räknar en del erfarenhet som målare.
Det är viktigt att du är seriös och ta ditt uppdrag på allvar, då ett bra arbete och nöjda kunder genererar nytt arbete.
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: info@assosmaleri.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559410-7442)
Bennebolsgatan 42 Lgh 1203 (visa karta
)
163 50 SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Aldi Shimi info@assosmaleri.se 0707956267 Jobbnummer
