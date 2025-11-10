Målare Örnsköldsvik

Nymålat i Norr AB / Målarjobb / Örnsköldsvik
2025-11-10


Målare till Nymålat i Norr AB - Örnsköldsvik

Publiceringsdatum
2025-11-10

Om företaget
Nymålat i Norr AB är en etablerad målerifirma som startade 2005 och idag har verksamhet på flera orter i norra Sverige. Vi är en del av Handverksgruppen, en av Nordens största koncerner inom måleri.
Våra uppdrag sträcker sig från klassiskt byggnadsmåleri till mer specialiserade områden som rostskydd, golvbeläggningar och fasadarbeten. Vi arbetar både med ramavtalskunder och fristående projekt - alltid med fokus på kvalitet, säkerhet och nöjda kunder.

Om tjänsten
Vi söker nu erfarna målare till vår verksamhet i Örnsköldsvik.
Arbetet består främst av traditionellt byggnadsmåleri, både invändigt och utvändigt, inom främst renovering. Du blir en del av ett engagerat team där vi värdesätter samarbete, yrkesstolthet och ett gott arbetsklimat.
Vi söker dig som:
Har yrkesbevis som målare eller motsvarande erfarenhet

Är noggrann, ansvarstagande och har öga för detaljer

Har B-körkort (krav)

Trivs med att arbeta både självständigt och i lag

Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett växande företag

Kollektivavtal och goda anställningsvillkor

Möjlighet att utvecklas inom olika typer av måleriarbeten

En arbetsplats med korta beslutsvägar och bra sammanhållning

Placering: Örnsköldsvik
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du bli en del av Nymålat i Norr?
Skicka din ansökan till info@nymalat.se eller kontakta oss för mer information.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: rickard@nymalatab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nymålat i Norr AB (org.nr 556682-6656)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Örnsköldsvik

Jobbnummer
9597288

