Målare av trappor
Öhman Kompetens AB / Målarjobb / Täby
2025-11-02
Svenska Trappsteg söker en målare för målning av trappor under november och december månad.
Ditt arbete blir att slipa, spackla, slipa och måla trappor. Därefter så klar vi in stegen med ek.
Målning av väggar och bredspackling kan förekomma. Vi ser gärna sökande med liten erfarenhet men som kanske inte har jobbat så länge.
Det är en fördel om du bor norr om stan nära Täby, Sollentuna, Vallentuna med omnejd pga att vi har vårt lager i Täby.
KÖRKORT ÄR ETT KRAV.
Vi har lokal i Täby och arbetar över hela Stockholm och även Uppsala.
Välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Mail
E-post: info@svenskatrappsteg.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Målare Stockholm".
(org.nr 556590-3753)
Enhagsslingan 6
)
187 40 TÄBY
För detta jobb krävs körkort.
Svenska Trappsteg Jobbnummer
9584461