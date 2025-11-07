Maintenance Electrician Technician
Transporter utgör kärnan i det moderna samhället. Vill du vara en del av att forma smarta och hållbara transport- och infrastrukturlösningar för en bättre värld? Vill du göra skillnad, arbeta med nästa generations teknik i en global kontext tillsammans med passionerade kollegor mot gemensamma mål? Då kan vi vara rätt för varann.
Eltekniker Driftsäkerhet Industrimedia
Som Eltekniker kommer du tillhöra avdelning DSIM - Driftsäkerhet Industrimedia som är under utveckling. Inom DSIM ingår områden som processvätska, processventilation, processkyla och tryckluft.
Denna tjänsten är riktad mot produktionsventilation för verksamheten i Skövde.
Vad kommer du att göra:
Som Eltekniker kommer du att jobba med analyser av komponenthaverier för att vi skall kunna åtgärda och förebygga dessa. Du är en del av planering och beredning av underhållsinsatser och är drivande i arbetet att ständigt förbättra underhållsupplägget på avdelningen.
Driftsäkerhet spelar en viktig roll i projekt och vi tror att du som söker intresserar dig för teknikutvecklingen inom ditt område och ser fram emot de utmaningar vår yrkesgrupp står inför
Arbetstid: Dagtid
För att lyckas i rollen bör du vara:
• Flexibel och ha lätt för att samarbeta med olika typer av människor
• Relationsbyggande med fokus på kunden och verksamheten
• Ansvarsfull med en förmåga att driva uppdrag själv eller i grupp
• Intresserad av personlig utveckling och gilla möjligheterna i förändringsarbete
• Vara stresstålig och van att hantera nya frågeställningar
Kunskap och erfarenheter som efterfrågas:
• Vi ser gärna att du har erfarenhet som Elektriker.
• Du har vana att arbeta med förbättringsarbete och projekt.
• Vi ser gärna att du har erfarenhet i
o VMMS
o EWO-processen
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Vi strävar efter mångfald och inkludering och välkomnar sökande med olika erfarenheter, bakgrund och kön. Ersättning
