LV - Montör till Södertälje
2025-08-12
Vi söker nu en LV-montör för vår kunds räkning i Södertälje!
Har du tidigare arbetat som däckmontör och har erfarenhet av arbete av montering, skifte och reparation av lastvagnsdäck då kan du vara den vi söker. Arbetsuppgifter
• Skifte av däck
• Montering och balansering av däck
• Reparationer av däck
• Truckkörning, däckskifte och däcktvätt
Vi söker dig som
• Är driven och vill lära dig nya saker
• Är lösningsorienterad och social
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Har tidigare erfarenhet av arbete med däck
• B-körkort och C-körkort är ett krav
Vad vi erbjuder
• Bra förmåner
• Marknadsmässig lön
• KollektivavtalOm företaget
Aura Personal tror på människors potential. Vi är övertygade om att många fler kan lyckas bara de får chansen. Vårt fokus är att hitta och utveckla talanger som vill växa och se möjligheter. Ersättning
