LV - Montör till Södertälje

Aura Personal AB / Montörsjobb / Södertälje
2025-08-12


Publiceringsdatum
2025-08-12

Om tjänsten
Vi söker nu en LV-montör för vår kunds räkning i Södertälje!

Har du tidigare arbetat som däckmontör och har erfarenhet av arbete av montering, skifte och reparation av lastvagnsdäck då kan du vara den vi söker.

Arbetsuppgifter
• Skifte av däck
• Montering och balansering av däck
• Reparationer av däck
• Truckkörning, däckskifte och däcktvätt

Vi söker dig som
• Är driven och vill lära dig nya saker
• Är lösningsorienterad och social
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Har tidigare erfarenhet av arbete med däck

• B-körkort och C-körkort är ett krav

Vad vi erbjuder
• Bra förmåner
• Marknadsmässig lön
• Kollektivavtal

Om företaget
Aura Personal tror på människors potential. Vi är övertygade om att många fler kan lyckas bara de får chansen. Vårt fokus är att hitta och utveckla talanger som vill växa och se möjligheter.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "449".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Alexis Camacho
alexis.camacho@aurapersonal.se
+46 76 589 00 07

Jobbnummer
9455522

