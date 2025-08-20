Lundsbergs skola söker internatchef
2025-08-20
På Lundsbergs skola i Värmland lever och studerar omkring 260 ungdomar från hela landet i årskurs 9 till gymnasiet.
Internatverksamheten, fördelad på sex elevhem, är en central del av vardagen och avgörande för att eleverna ska må bra och utvecklas. Här arbetar cirka 100 medarbetare - lärare, elevhemsföreståndare och övrig personal - tillsammans för att skapa en miljö där ungdomar utvecklas både akademiskt och som människor.
Nu söker skolan en internatchef som vill leda arbetet framåt tillsammans med en personalgrupp på omkring 30 personer.
• "Det här är ett uppdrag för dig som vill arbeta nära både ungdomar och medarbetare, och som drivs av att skapa en trygg och inkluderande miljö. Som internatchef blir du en viktig del av vår ledningsgrupp och får ett stort inflytande över skolans utveckling," säger Lars Jonsson, verksamhetschef på Lundsbergs skola.
Ett tillitsbaserat ledarskap med fokus på människor
Som internatchef har du personalansvar och budgetansvar för internatverksamheten. Din vardag blir en kombination av strategiskt arbete och närvaro på elevhemmen. Du leder elevhemsföreståndare, nattpersonal och servicepersonal och ser till att internatet fungerar som en trygg och professionell miljö för skolans elever. Ansvarsområdet innebär att arbete stundtals kan förekomma på kvällar och helger.
Ditt ledarskap bygger på tillit, tydlighet och närvaro. Du finns nära ungdomarna, tar dialogen, agerar i situationer och bidrar därmed aktivt till skolans värdegrundsarbete. Du blir en kulturbärare som håller ihop helheten och säkerställer att skolans värderingar genomsyrar såväl internat som undervisning och fritid.
Att utveckla tillsammans
En central del av uppdraget är att stärka samarbetet mellan internat, skola och fritid samt att skapa samsyn mellan de sex elevhemmen. Genom att bygga broar mellan dessa verksamheter skapar du en helhet där alla delar drar åt samma håll, alltid med ungdomarnas bästa i fokus.
Rollen innebär att bygga vidare på en redan stark grund och forma en gemensam riktning framåt. Här kombineras personalledning med värdegrundsarbete, relationsskapande och samarbete över gränser, med möjligheten att verkligen skillnad i ungdomars vardag.
• "Det är en arbetsplats där man får mycket tillbaka. Som internatchef kommer du att vara en nyckelperson i vår fortsatta utveckling, och du har vårt fulla stöd i uppdraget," avslutar Lars Jonsson.
Vill du vara med och forma framtiden för Lundsbergs internat och bli en del av en unik skolmiljö? Välkommen att söka tjänsten som internatchef.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Leda internatverksamheten och personalgruppen på cirka 30 medarbetare.
- Driva trygghets-, värdegrunds- och tillitsarbete.
- Vara närvarande bland ungdomarna - skapa dialog, agera och bygga relationer.
- Utveckla samarbetet mellan internat, skola och fritid.
- Säkerställa rutiner, dokumentation och följsamhet till skollagen.
- Bygga relationer med elever, föräldrar och personal.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
- Akademisk utbildning inom pedagogik, ledarskap, beteendevetenskap eller motsvarande.
- Flerårig erfarenhet av att leda personal i en komplex verksamhet.
- Praktisk vana från arbete i eller nära skolmiljö, gärna i sammanhang där ungdomar står i fokus.
- Erfarenhet ledningsgruppsarbete.
- Ett värderingsstyrt och tillitsbaserat ledarskap med förmåga att skapa en god arbetsmiljö.
- Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift, på både svenska och engelska.
- Hög administrativ kompetens och god IT-vana.
- B-körkort.
Meriterande är om du har erfarenhet från internat, socialtjänst, idrott, försvar eller annan ungdoms- och värdegrundsbaserad verksamhet. Erfarenhet av förändringsarbete och att skapa samsyn i personalgrupper är också en fördel.
Information och ansökan
I denna rekrytering samarbetar Lundsbergs skola med AxÖ Consulting. För mer information om tjänsten kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jenny Berg på telefon 072-074 19 99 eller via mejl jenny.berg@axoconsulting.se
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att en bakgrundskontroll kan förekomma för slutkandidater. Bakgrundskontrollen syftar till att verifiera den sökandes arbets- och utbildningshistorik samt eventuella andra relevanta uppgifter. Denna praxis bidrar till att upprätthålla hög integritet och trovärdighet i vår rekryteringsprocess.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
