Lunchservis

Restaurang Twin City AB / Servitörsjobb / Jönköping
2026-01-21


Om jobbet
Restaurang Twin City, en välkänd mötesplats med passion för mat och service, söker nu en engagerad medarbetare till vårt serveringsteam. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där kvalitet och gästnöjdhet står i centrum.
Är du en serviceinriktad person med erfarenhet från restaurangbranschen?
Då kan du vara den vi söker!
Finns flera tjänster med olika omfattning

Publiceringsdatum
2026-01-21

Om tjänsten
• Anställningsform: Deltid
• Arbetsuppgifter: Bordsservering av mat och dryck, gästbemötande, hantering av bokningar via bokningssystem, kassahantering, telefon

Tider:
• Måndag-Fredag 10.00-15.00

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5482863-1801612".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Twin City AB (org.nr 559075-6416), https://twincity.teamtailor.com
Hamnparken (visa karta)
553 15  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Berseau AB

Jobbnummer
9697753

