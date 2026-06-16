Lunchkock Brasserie Kerstin
Hotell Bruksvallsliden Aktiebolag / Kockjobb / Härjedalen Visa alla kockjobb i Härjedalen
2026-06-16
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Brasserie Kerstin är en mysig fjällkrog i Bruksvallarna och har etablerat sig som ett mycket populärt ställe för turister och bybor. Mottot är riktigt god mat lagad från grunden av lokala råvaror. Tanken är att servera fjällklassiker men på nya spännande vis – en fjällkrog med tvist helt enkelt. Läs gärna mer på www.brasseriekerstin.se
Motiveras du av att laga mat med hjärtat, ge service i världsklass och av att jobba med människor? Är du på jakt efter ett jobb som är väldigt mångsidigt och som dessutom ständigt bjuder på nya utmaningar? Då kan vi ha rätt utmaning för dig!
Just nu söker vi på Brasserie Kerstin en lunchkock. Vi söker dig som har minst 2 års erfarenhet av arbete som kock.Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Du planerar och tillagar lunchen självständigt, håller ordning och reda i köket, säkerställer att livsmedelshantering och hygienregler följs samt bidrar till att hålla en effektiv köksdrift under service.
Vi söker dig som
har minst 2 års dokumenterad erfarenhet som kock
är van att arbeta strukturerat och hålla tempo under service
har goda kunskaper om råvaror, tillagningsmetoder och allergier
kan jobba självständigt men trivs också i team
Du bör ha ett stort intresse av att jobba i serviceyrket, vara kreativ, ansvarsfull och inspirerande mot medarbetare och gäster. vi söker någon som jobbat i liknande roll minst 2 år och pratar och förstår svenska flytande. Att arbeta över avdelningsgränserna, när så behövs, är något du anser vara en självklarhet. Det är en fördel om du är intresserad av friluftsliv och gärna skidåkning.
Vi söker nu en person som vill börja jobba i juli fram till slutet av September, men vi har även öppet vinter trivs vi ihop och du vill fortsätta jobba hos oss så finns möjlighet till fortsatt anställning.
På dessa sätt ansöker du till vårt team:
Skicka ett mejl till info@bruksvallsliden.se
. vår Glöm inte att bifoga ditt CV!
Skicka ett mejl till info@brasseriekerstin.se
Ring oss på 0684–20180
besök oss på Myhrsvängen 5 i Bruksvallarna
Vi ser fram emot din ansökan!
Bra att veta:
Placeringsort: Bruksvallarna
Typ av anställning: säsongsanställning sommarsäsong med chans till förlängning över vintern.
Lön: enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
info@brasseriekerstin.se
E-post: info@bruksvallsliden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Bruksvallsliden Aktiebolag
(org.nr 556157-0408), http://www.brasseriekerstin.se
Myhrsvängen 14 (visa karta
)
846 97 BRUKSVALLARNA Arbetsplats
Brasserie kerstin Jobbnummer
9966038