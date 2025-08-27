Lunchkock

Restaurang Akropolis Nässjö AB / Kockjobb / Nässjö
2025-08-27


Visa alla jobb hos Restaurang Akropolis Nässjö AB i Nässjö

Vi söker en kock som kan laga lunch. Anställning på 50 %.
Som person är du ödmjuk, kreativ och resultatinriktad. Du vill ha roligt på jobbet och sätter stolthet i att leverera äkta service. Du är, ansvarsfull, strukturerad och noggrann. Du har en naturlig förmåga att planera, utföra och följa upp ditt arbete.
Vi erbjuder dig en trygg och rolig arbetsplats med äkta kollegor som du kommer att vara stolt över!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: akropolisnassjo@outlook.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Akropolis Nässjö AB (org.nr 559052-8286)
Rådhusgatan 8 A (visa karta)
571 31  NÄSSJÖ

Arbetsplats
Akropolis Nässjö

Kontakt
Marsel Sinomati
akropolisnassjo@outlook.com
0737350385

Jobbnummer
9479529

