Lunch Kock och A la carte
Cafe Carl Von No 2 HB / Kockjobb / Uppsala Visa alla kockjobb i Uppsala
2026-03-05
Visa alla jobb hos Cafe Carl Von No 2 HB i Uppsala
Vi är ett familjeföretag som drivit vår verksamhet sedan 1989.
I dagsläge så har vi 4 verksamheter kafé kardemumma, café carl von linne, Linnés bakficka och barerna på regina teater. Samt nu startar vi upp Oasens comedy club som kommer hålla stand up i inner gården vid Kafe kardemumma. Där kommer vi stå ute och grilla.
Vi serverar frukost,lunch och middag. Frukost består av tex scrambled eggs, stekt ägg med bacon mm. Luncher består av husmanskost som vi gör måndag-fredag 11-15, Middagar består av olika A La Carte som vi gör.
Tiderna kommer variera mellan dagtid tex 8-16 och eftermiddagar tex 11-19.
Erfarenhet är Krav
tveka inte att skicka in cv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: cafecarlvonlinne@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cafe Carl Von No 2 HB
, http://cafecarlvonlinne.se
Svartbäcksgatan 17 (visa karta
)
753 75 UPPSALA Arbetsplats
Café bistro kardemumma Jobbnummer
9778247