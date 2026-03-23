Luftvärnsbataljonen söker stabsassistent
Luftvärnsbataljonen söker nu kontinuerligt anställda stabsassistent som ska verka i bataljonsstab.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stabsassistent i en bataljonsstab förväntas du kunna stötta och lösa en stor variation av arbetsuppgifter. I det dagliga arbetet innebär detta bland annat lägga beställningar, stödja vid orderproduktion och ordergivningar samt viss administration i Försvarsmaktens IT-system. Tjänstgöring som stabsassistent eller kommendant under övningar och insatser är också ett återkommande inslag.Publiceringsdatum2026-03-23Kvalifikationer
• Genomförd och godkänd militär grundutbildning
• B-körkort (manuell växellåda)
Meriterande
• Befattningsutbildning för stabsassistent
• Militära förarbevis- minibuss, personbil/lättlastbil
• Skyddsvaktsbevis
• Signalskyddsbehörigheter: MAAI, MGSI, MGFI, MGL och MFG/A
• Tidigare eller nuvarande anställning som GSS/K
• Erfarenhet av Försvarsmaktens IT-system PRIO, VIDAR och Emilia
• Övriga för tjänsten relevanta utbildningar
Personlig profil
Du som söker bör vara socialt kompetent, ödmjuk och prestigelös. Tjänsten kräver att du självständigt, inom givna ramar, kan strukturera och driva ditt arbete framåt. De personliga egenskaper som efterfrågas är en god förmåga till samarbete, tempoväxling och en lösningsorienterad inställning. Vi strävar efter att bygga en arbetsplats där soldater, civilanställda och yrkesofficerare kan komplettera varandra för att lösa tjänsten.Övrig information
Anställningsform: Anställningen inleds med en provanställning i sex månader då bland annat fysiska krav och krav på B-körkort kommer att ställas för fortsatt anställning, därefter tidsbegränsad anställning som GSS/K enligt lagen om vissa Försvarsmaktsanställningar.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Halmstad
Tillträdesdatum: 260701 eller enligt överenskommelse
Vi vill att alla våra medarbetare ska vara friska och må bra. En god fysik är ofta nödvändig för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Därför erbjuder vi dig möjligheten att träna tre timmar per vecka på arbetstid.
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-17.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet.
Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
