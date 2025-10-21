LSS-handläggare
2025-10-21
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.

Arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare inom funktionshinderomsorgen handlägger du ärenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du utreder, bedömer behov och fattar beslut om insatser till personer med fysiska, psykiska, kognitiva och/eller intellektuella funktionsnedsättningar samt följer upp beslutade insatser.
Arbetet innebär många kontakter med brukare, deras anhöriga och ställföreträdare/ombud och samverkan med verkställare och andra samarbetspartners, såväl interna som externa. Tillsammans med dina kollegor på enheten arbetar du för ett gott arbetsklimat och för att säkerställa rättssäkerheten.
Vi söker dig som har examen från socionomprogrammet eller motsvarande utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Du har kunskap om för området gällande lagstiftningar, förordningar och föreskrifter samt om handläggning och dokumentation inom socialtjänstens område.
För att klara uppdraget krävs förmåga att inhämta uppgifter, sammanställa, analysera och utvärdera olika handlingsalternativ för att kunna göra bedömningar som leder till välmotiverade beslut.
Som person behöver du vara trygg i dig själv, ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Du ska kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt vilket också kräver att du är flexibel. Eftersom arbetet innebär många kontakter med olika samarbetspartners behöver du vara relationsskapande och lyhörd. Du behöver kunna uttrycka dig väl i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt, och kunna anpassa din kommunikation till den du har kontakt med.
Om du har erfarenhet av verksamhetssystemen Combine, Cosmic Link och arbetssättet IBIC är detta meriterande liksom erfarenhet av handläggning enligt LSS.
Vi erbjuder
• ett varierande arbete i en liten kommun med korta beslutsvägar och närhet till chefsstöd.
• extern handledning och mycket goda möjligheter till kompetensutveckling.
• flexibla arbetstider.
• möjlighet till distansarbete.
• en engagerad och lyhörd arbetsgrupp med god gemenskap.
B-körkort är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kvalifikationer

Utbildningsbakgrund
Socionomutbildning

Körkortskrav
B-körkort

Erfarenheter
Erfarenhet av utredningsarbete inom budgetstyrd verksamhet.
Du är trygg i både vana och ovana händelser du blir involverad i. Du har ett mod som ibland behövs för att kunna säga ifrån, och förmågan att skilja på sak och person.
Din förmåga att se en bra lösning på uppkomna problem, genom att tänka i olika banor gör dig till en bra problemlösare. Du gillar att komma med nya ideér och har lätt för att vara en person som gärna tar initiativ.
Du trivs med att skapa nya relationer och förstår värdet av att bibehålla kontakterna. Du tar oftast initiativ i olika sociala sammanhang.
ÖVRIGT
Ersättning

Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Tf enhetschef myndighet vuxen
Jennifer Jörgensson jennifer.jorgensson@savsjo.se 0382-154 29 Jobbnummer
