Lösningsarkitekt .NET Stockholm
Sopra Steria Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-11-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sopra Steria Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Kalmar
, Växjö
eller i hela Sverige
Är du en senior .NET-utvecklare med ett öga för arkitektur och en passion för ett affärsdrivet mindset? Vill du ta nästa kliv i din karriär och leda utvecklingen av moderna, hållbara systemlösningar? Då kan det här vara rollen för dig.
Som lösningsarkitekt på Sopra Steria får du en nyckelroll i våra kundprojekt, från tidig dialog till färdig lösning. Du ansvarar för att omsätta kundens behov till robusta och skalbara arkitekturer, ofta med Microsofts teknikstack i centrum. Du arbetar nära både kunder, utvecklingsteam och andra arkitekter i uppdrag som varierar i komplexitet och bransch. Vanligt förekommande teknologier i våra uppdrag är .NET, C#, ASP.NET, MVC/Core, Entity Framework, JavaScript och TypeScript, React, Azure och AWS, CI/CD, API-design och mikrotjänstarkitektur. Du bidrar både hands on i lösningsdesign och som rådgivare i strategiska tekniska beslut. Rollen innebär ofta ansvar för hela lösningsförslaget, tekniskt och funktionellt. Läs mer här.
Vi söker dig som
* Har minst 10 års erfarenhet av systemutveckling inom .NET, och har arbetat i rollen som lösningsarkitekt i minst ett par år
* Har förmåga att ta ett helhetsgrepp om lösningar, från arkitektur till kod och implementation
* Är trygg i kunddialoger och har vana att leda tekniska workshops
* Har erfarenhet av molnlösningar, gärna Azure
* Trivs i konsultrollen och har god förståelse för affären
* Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska
* Ser värdet i kunskapsdelning och agerar gärna mentor för andra i teamet
Att jobba på Sopra Steria
Hos oss får du det bästa av två världar, ett stabilt bolag med stora kunder och resurser, i kombination med entreprenörsanda och stark teamkänsla. Du blir en del av vårt interna Code community, ett nätverk av utvecklare och arkitekter där kunskapsutbyte och teknisk utveckling står i fokus. Vi erbjuder spännande och varierande uppdrag där du kan påverka projekt som gör skillnad i samhället. Med kollektivavtal, marknadsmässiga löner, flexibilitet och en kultur präglad av kunskapsdelning och samarbete vill vi ge dig den bästa arbetsmiljön för att lyckas. Läs mer om hur det är att jobba hos oss här.
Rekryteringsprocessen
Vi behandlar ansökningar och kallar till intervju löpande. I rollen ställs höga krav på både kompetens och säkerhetsmedvetenhet. Inför en eventuell anställning genomför vi bakgrundskontroll, och vid intervju behöver du kunna uppvisa giltig legitimation.
Processen består av tre intervjuer, personlighet och logiktest, referenstagning samt bakgrundskontroll. Denna kombination ger oss en bred och rättvis bild av dig, och ger dig möjlighet att visa din kompetens och potential från flera perspektiv.
Har du frågor om rollen? Kontakta gärna Hanna Korell på hanna.korell@soprasteria.com
.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast månadslön + bonus Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "00401234". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sopra Steria Sweden AB
(org.nr 556284-2319), https://www.soprasteria.com/ Arbetsplats
Sopra Steria Kontakt
Talent Acquisition Partner
Hanna Korell Jobbnummer
9589677