Lösningsarkitekt Modern Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-07-13
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret i Sundsvall
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Har du en passion för innovation och samhällsnytta? Vill du jobba med de senaste teknologierna och samtidigt värna välfärden? Då är det dig vi letar efter!
Din nya arbetsplats
I Sundsvalls kommun tänker vi lite annorlunda när det kommer till digitalisering och IT. Vi främjar mod, innovation och omställningsförmåga, levererar med kvalité och delar med oss av det vi gör. Samtidigt ställer vi tydliga krav på branschen att jobba med modern, framtidssäkrad teknologi och öppna, delade lösningar. Det har bland annat gett oss priset "Sveriges digitaliseringskommun" 2021, och 2024 utsågs vår IT-direktör till årets CIO av Dagens Industri.
Så här bidrar du i rollen som systemförvaltare
Som lösningsarkitekt för Modern Arbetsplats har du det övergripande tekniska ansvaret för hela den digitala arbetsplatsen i Sundsvalls och Ånge kommuner (cirka 8 000 respektive 1 000 medarbetare) - cirka 10 000 datorer med tillbehör och 7 000 telefoner och telefonlösningar. Du arbetar på taktisk och strategisk nivå och sätter den tekniska riktningen för hela området. En grupp på cirka åtta personer - teamledare, objektledare och systemförvaltare - ansvarar för den operativa leveransen, och du är deras arkitektoniska stöd och bollplank.
Ditt uppdrag
Du driver den tekniska utvecklingen och ansvarar bland annat för:
Målarkitektur och tekniska principer: klientplattform (Windows 11, Intune), Microsoft 365, telefoni, utskrift och mötesrum.
Teknisk färdplan och livscykel: från införande till avveckling.
Säkerhet och regelefterlevnad: bland annat cybersäkerhetslagen och GDPR, i samverkan med CISO.
Licens- och effektstyrning: kostnadseffektiva lösningar inom Microsoft 365.
Leverantörsstyrning: kravställare och tekniskt bollplank gentemot leverantörer.
Standardisering: en gemensam, skalbar plattform för båda kommunerna.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har en relevant högskole- eller universitetsutbildning inom IT, eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant för tjänsten.
Du som söker har flerårig erfarenhet som lösningsarkitekt, IT-arkitekt eller i en senior tekniskt ansvarig roll inom modern digital arbetsplats (EUC) i en större organisation. Du har djup kunskap om Microsofts arbetsplatsekosystem, inklusive Microsoft 365, Entra ID med villkorsstyrd åtkomst, Intune/Endpoint Manager samt klientplattformar som Windows 11 och Autopilot.
Vidare har du erfarenhet av att ta fram målarkitekturer, tekniska standarder och färdplaner samt att omsätta dessa i praktiken tillsammans med förvaltnings- och driftorganisationer. För rollen krävs även en god förståelse för säkerhet inom arbetsplatsområdet, exempelvis Microsoft Defender och Zero Trust-principer, samt för hur arkitekturen möter krav inom informationssäkerhet och dataskydd.
Du har erfarenhet av att kravställa och styra leverantörer på teknisk nivå samt god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har följande kvalifikationer:
Erfarenhet av offentlig sektor och dess regelverk, till exempel LOU och offentlighets- och sekretesslagen.
Kunskap om telefoni och växel, utskriftslösningar och mötesrumsteknik.
Erfarenhet av licenshantering och effekt- och kostnadsstyrning för Microsoft 365.
Praktisk erfarenhet av AI-assisterade verktyg i arbetsvardagen.
Vem är du?
Du har en bred helhetssyn och är trygg i att motivera tekniska vägval. Du kan förklara komplexa lösningar på ett tydligt sätt för både ledning och specialister. Du är initiativtagande, tar ansvar för ditt arbete och driver dina uppgifter framåt. Du samarbetar väl med andra, bidrar till ett gott arbetsklimat samt arbetar strukturerat och pedagogiskt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: HÖK-OFR-AKV
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret Jobbnummer
10000475