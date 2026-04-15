Lösningsarkitekt
2026-04-15
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Lösningsarkitekt hos vår kund.
Om uppdraget
• Dokumenterad arbetslivserfarenhet av planering, genomförande och uppföljning av migrationer från on-premise-miljöer till molnbaserade lösningar, inklusive ansvar för tekniska vägval och riskhantering * Erfarenhet av att arbeta med integrationer mellan olika system och plattformar, inklusive analys av integrationsbehov, design av integrationslösningar samt samverkan med interna och externa parter * Dokumenterad erfarenhet av strukturerad kunskapsöverföring till team, förvaltning eller verksamhet, exempelvis genom dokumentation, workshops, utbildningar eller mentorskap * Minst fem (5) års erfarenhet av att leda eller driva IT-relaterade projekt, med ansvar för planering, genomförande, uppföljning och leverans enligt uppsatta mål, tidplan och budget * Minst fem (5) års erfarenhet av arbete som lösningsarkitekt med fokus på Microsoft 365, där kandidaten har ansvarat för design, implementation och vidareutveckling av lösningar inom exempelvis SharePoint, Teams, Exchange Online, Entra ID (Azure AD), säkerhets- och efterlevnadsfunktioner samt automation och integration med övriga IT-plattformar * Erfarenhet av ett liknande uppdrag, styrkt genom beskrivning av referensuppdrag inkluderande uppdragsgivare, kontaktperson, telefonnummer och e-postadress
Meriterande kompetens: * Dokumenterad erfarenhet av arbete med löpande förvaltning i hybrida IT-miljöer där lokala (on-premise) IT-miljöer samverkar med Microsoft 365 * Erfarenhet av arbete som IT-arkitekt inom region/offentlig verksamhet, med god förståelse för offentliga organisationers krav på styrning, informationssäkerhet, regelefterlevnad och samverkan mellan olika verksamhetsområden * Dokumenterad erfarenhet av att leda eller ha en nyckelroll i införande av Microsoft 365 i större organisationer med flera verksamheter, inkluderande planering, design, implementation, förändringsledning och stöd till verksamheten
Övrig information:
Kompetensnivå: 4
Period: 2026-08-10 - 2027-03-09, option 3 x 3 månader Placeringsort: Huskvarna Distans: Två dagar i veckan, om arbetet tillåter Krav på svenska: Ja
Svar önskas: 2026-04-17
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-12
