Lösningsarkitekt
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?
Hos oss bygger du framtidens Alvesta tillsammans med engagerade kollegor som vågar tänka nytt och drivs av att skapa en trygg och hållbar vardag för våra invånare, företag och besökare. En plats där alla får möjlighet att växa. Här finns alla möjligheter för dig som vill testa idéer och hitta lösningar som gör verklig skillnad. Tillsammans har vi kraften att möta framtiden på bästa tänkbara sätt och utveckla ett tryggt hem för alla, mitt i Småland.
Nu söker vi dig med erfarenhet av att arbeta med utveckling på teknisk nivå, som nu vill ta nästa steg mot en mer arkitekturfokuserad roll och aktivt bidra till att forma kommunens framtida IT-landskap.Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Som lösningsarkitekt på Alvesta kommun med fokus på lösnings- och informationsarkitektur får du chansen att växa in i rollen och successivt ta ett större ansvar för kommunens IT-arkitektur. Rollen är bred och innebär att du arbetar nära verksamheten och kombinerar arkitektur, teknisk implementation samt utvecklingsnära uppgifter. Du samarbetar tätt med ansvariga för utveckling, drift, cybersäkerhet, verksamhetsutveckling och informationssäkerhet, vilket ger dig en helhetsbild och goda möjligheter att påverka kommunens framtida IT-landskap.
Dina uppgifter kommer bland annat att omfatta:
• Utveckla och dokumentera kommunens IT-arkitektur.
• Delta i och samordna förstudier, kravanalys och lösningsförslag tillsammans med verksamheten.
• Omsätta verksamhetsbehov till tekniska lösningar.
• Arbeta som senior utvecklare i strategiska projekt.
• Medverka i utveckling av standarder genom hela produktlivscykeln.
• Bidra till strukturer och processer för modellering och förflyttning.
• Stötta verksamheten med behovskartläggning och informationshantering.
• Utveckla och strukturera kommunens informationsarkitektur.
Den här rollen passar dig som vill kombinera tekniskt hantverk med strategiskt tänkande, har ett intresse för att arbeta brett med spjutinsatser och vill gradvis växa mot ett tydligare arkitektansvar.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har akademisk examen inom relevant område eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Har erfarenhet som systemutvecklare, integrationsutvecklare, lösningsarkitekt eller motsvarande.
• Har grundläggande förståelse för IT-arkitektur, systemlandskap och moderna utvecklingsmönster.
• Är nyfiken på att utvecklas inom arkitektur och vill ta ett större grepp om helheten.
• Kan kommunicera tekniska lösningar på ett pedagogiskt och tydligt sätt.
• Är analytisk, driven, självgående, samarbetande och har en vilja att lära och ta ansvar.
• Har erfarenhet av integrationer, automatisering och datahantering.
• Är bra på att bygga relationer och tillit.
• Har arbetat med utveckling tvärs hela livscykeln.
Meriterande:
• Kunskap om DevOps/DevSecOpsmetodik, containerteknik eller automatisering.
• Intresse och kunskap kring AI/ML.
• Erfarenhet av modellering (BPMN, ArchiMate, eller motsvarande).
• Erfarenhet från kommunal/offentlig sektor.
• God förståelse för masterdatahantering.
Vi lägger stor vikt vid ditt driv, din nyfikenhet, ditt ansvarstagande och viljan att utvecklas.
ÖVRIGT
Vi undanber oss alla annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315093/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta kommun
(org.nr 212000-0639) Kontakt
IT-chef
André Viebke andre.viebke@alvesta.se 0472-15040 Jobbnummer
