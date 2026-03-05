Lösningsarkitekt
Avaron AB / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-03-05
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Sundsvall
, Mark
, Ånge
, Östersund
, Gävle
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-05Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en lösningsarkitekt till en organisation inom offentlig sektor som utvecklar och vidareutvecklar tjänster för anslutning av offentliga aktörer och leverantörer till nationell digital infrastruktur, inklusive ersättnings- och avgiftslösningar. Du får ett helhetsansvar för den tekniska arkitekturen i ett område med flera samverkande IT-tjänster och integrationer, där behovet av sammanhållning, tydliga systemgränser och konsekventa datamodeller är centralt.
Rollen omfattar både egenutvecklade tjänster och konfigurerade standardplattformar. Den egenutvecklade affärslogiken realiseras huvudsakligen i Java-baserade mikrotjänster (Quarkus och Spring Boot) och vissa delar genom konfiguration och automatisering i Atlassian Jira (ScriptRunner/Groovy). Du arbetar nära verksamhetsarkitekt, verksamhetsutvecklare, utvecklingsteam och plattformsansvariga.
ArbetsuppgifterLeda, samordna och vidareutveckla teknisk arkitektur för flera samverkande IT-tjänster och integrationer.
Ta fram teknisk målarkitektur samt designa API:er, integrationsmönster och systemgränser.
Omsätta processer, informationsmodeller och funktionella krav till teknisk lösningsarkitektur och design genom datamodellering, API-specifikationer och integrationslösningar.
Säkerställa att design och implementation i kod samt konfigurerade plattformar följer krav och fastställda arkitekturprinciper.
Ge tekniskt ledarskap i utvecklingsteamet och stödja analys, design, implementation och konfiguration utifrån funktionella och icke-funktionella krav.
Genomföra eller stödja teknisk granskning och kvalitetssäkring av lösningar.
Ta fram strukturerad arkitekturdokumentation som beskriver komponenter, gränssnitt, beroenden och arkitekturval.
KravErfarenhet av att utforma lösningsarkitekturer med integrationer mellan egenutvecklade system och administrativa plattformar, inklusive design och förvaltning av REST-baserade API:er.
Erfarenhet av datamodellering, design av databasscheman samt teknisk design i mikrotjänstbaserade lösningar.
Erfarenhet av mjukvaruarkitektur i Java-baserad mikrotjänstmiljö som driftas i containerbaserad plattform såsom OpenShift eller Kubernetes.
Erfarenhet av att ta fram, analysera och omsätta funktionella och icke-funktionella krav till teknisk arkitektur och lösningsdesign på systemnivå.
Erfarenhet av arkitektur för identitets- och behörighetslösningar (IAM) för både användare och system, exempelvis federerad inloggning, auktorisation eller integration med e-legitimation.
Erfarenhet av att ta tekniskt ledarskap i utvecklingsteam samt aktivt granska och kvalitetssäkra design och implementation i kod och konfigurerade plattformar i relation till ställda krav och arkitekturprinciper.
Erfarenhet av att ta fram strukturerad arkitekturdokumentation som beskriver och motiverar systemkomponenter, gränssnitt, beroenden, designprinciper och arkitekturval.
Tala och skriva svenska och engelska obehindrat.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av att arbeta med lösningar där Quarkus och/eller Spring Boot ingår.
Erfarenhet av arkitektur och integration där Atlassian Jira används som plattform eller processtöd.
Erfarenhet av integration mot externa grunddatatjänster för personuppgifter (Navet) eller organisationsuppgifter (SSBTGO).Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7337307-1876004". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Sundsvall Centralstation (visa karta
)
852 29 SUNDSVALL Jobbnummer
9779313