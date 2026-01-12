Lösningsarkitekt
2026-01-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren lösningsarkitekt inom bilddiagnostik för att bidra i ett omfattande initiativ i sjukvårdssektorn där ett regionsgemensamt RIS/PACS etableras. Du kliver in som ett seniort arkitektstöd i en komplex verksamhetsmiljö med höga krav på kvalitet, samverkan och regelefterlevnad kopplat till patientdata.
Uppdraget innebär att arbeta nära verksamhet och IT för att ta fram hållbara lösningsval och säkerställa att arkitekturen stödjer både nuvarande behov och framtida utveckling.
ArbetsuppgifterTa fram och förankra lösningsarkitektur för regionsgemensamt RIS/PACS och angränsande integrationsbehov.
Säkerställa att arkitektur och lösningar uppfyller relevanta lagar och regler för patientdatahantering.
Vara ett ledande arkitektstöd i en stor initiativmiljö och bidra till struktur, vägval och kvalitet i leveranser.
Stödja samverkan mellan intressenter i en komplex vårdmiljö, inklusive verksamhet och IT.
KravMinst 12 års dokumenterad erfarenhet i rollen som lösningsarkitekt.
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom komplex offentlig verksamhet, specifikt sjukvårdssektorn.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av IT-arkitektur inom bilddiagnostik.
Dokumenterad erfarenhet av och kunskap om lagar och regler för patientdatahantering.
Genomfört minst 2 referensuppdrag.
MeriterandeMinst 5 års dokumenterad erfarenhet av arbete med DICOM-flöden.
Dokumenterad erfarenhet av att ha infört minst 2 nya tekniska lösningar i en komplex sjukvårdsmiljö.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
