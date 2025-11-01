Lösningsarkitekt - Grc/tprm/clm
2025-11-01
Lösningsarkitekt - GRC/TPRM/CLM
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren lösningsarkitekt till ett uppdrag hos en större organisation som befinner sig i en expansiv fas med att införa nya IT-förmågor inom områden som juridik, inköp och informationssäkerhet.
I rollen ansvarar du för att ta fram och realisera lösningar i flera centrala projekt kopplade till GRC, TPRM, CLM och säkerhetskravställning. Du säkerställer att lösningarna möter verksamhetens krav och följer etablerade strategier och arkitekturriktlinjer.Publiceringsdatum2025-11-01Dina arbetsuppgifter
Designa och dokumentera lösningsarkitektur för centrala IT-projekt.
Säkerställa efterlevnad av arkitekturprinciper och säkerhetskrav.
Delta i kravanalys, planering och koordinering av leveranser.
Bidra till systemintegrationer och teknisk kvalitet (prestanda, skalbarhet, förvaltningsbarhet).
Samarbeta med projektledare, specialister och externa leverantörer.Kvalifikationer
Flera års erfarenhet som lösningsarkitekt i större IT-miljöer.
Erfarenhet av GRC-, TPRM- eller CLM-relaterade lösningar.
God förståelse för systemintegration och IT-säkerhet.
Förmåga att arbeta strukturerat och kommunicera tekniska koncept på ett affärsnära sätt.
Meriterande
Erfarenhet från komplexa organisationer med flera intressenter.
Kunskap om molnarkitektur och integrationsplattformar.
Certifieringar inom arkitektur (t.ex. TOGAF).
Start: 2025-11-03
Längd: Till 2026-06-30 (möjlighet till förlängning)
Plats: Stockholm (hybrid, 50 %)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
118 48 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26
