Lösnings-/mjukvaruarkitekt
Svenska Kraftnät / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-02-11
Vill du bli en del av vår samhällsviktiga och ständigt växande organisation? Vill du ta dig an energiutmaningen och vara med och jobba för ett lysande Sverige? Välkommen med din ansökan till vårt växande team.Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
Som Lösnings-/mjukvaruarkitekt inom Elmarknadsapplikationer arbetar du i skärningspunkten mellan verksamhet, arkitektur och utveckling. Du tar fram, förankrar och kommunicerar lösningar som spänner över flera system och verksamhetsområden och stöttar olika team i att realisera dem i praktiken.
Enheten ansvarar för system som stödjer Svenska kraftnäts roll på elmarknaden, från ansökan och hantering av olika marknadsaktörer, till informationsutbyte med elbörser, nordiska och europeiska parter samt avräkning och ekonomiska flöden kopplade till el- och balansmarknaderna.
Du arbetar mycket nära enheten Balanseringsapplikationer och med arkitekturfunktioner (domänarkitekter, verksamhetsarkitekter) för att realisera målarkitektur och utveckla hållbara lösningar.
Du kliver in i en miljö med omfattande förändrings- och utvecklingsarbete, där ni stegvis moderniserar systemlandskapet. Rollen kombinerar strategiskt ansvar med hands-on arbete i tekniken och du har stort utrymme att påverka både tekniska vägval och arbetssätt.
Tillsammans säkerställer ni att Sverige varken slocknar eller stannar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ta fram och förankra lösningsförslag som spänner över flera system och domängränser.
• Arbeta hands-on med utvecklingsteam genom designstöd, kodgranskning och tekniska vägval.
• Fungera som coach och mentor för utvecklingsteam och specialister genom tekniska workshops, designstöd och löpande vägledning.
• Tolka och bryta ner behov till konkreta och hållbara designval.
• Välja lämpliga integrationsmönster utifrån behov och icke-funktionella krav.
• Delta i tekniska designmöten, reviews samt stötta vid analys av drift- och integrationsproblem.
• Bidra aktivt till arkitekturmodernisering och realisering av målarkitektur genom egna erfarenheter.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som kombinerar teknisk tyngd med mycket stark kommunikations- och samarbetsförmåga. Du är lyhörd och pedagogisk och kan förklara tekniska lösningar på rätt nivå utifrån målgrupp och situation. Du har en god samarbetsförmåga och tycker om att hjälpa kollegor.
Vidare gillar du att ta initiativ och driva arbetet framåt. Samtidigt har du uthållighet och förstår att förändring i samhällskritiska system kräver struktur och långsiktighet. Som person är du ödmjuk och prestigelös, men samtidigt tydlig och drivande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.
Du har även:
• Flerårig aktuell erfarenhet som lösningsarkitekt eller som senior systemutvecklare med tydligt arkitekturellt ansvar
• Stark teknisk bakgrund inom moderna IT-teknologier och skalbara distribuerade system
• Vana att arbeta nära utvecklingsteam
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
• Förmåga att ta fram och kommunicera tekniska lösningar visuellt och målgruppsanpassat
• Erfarenhet av Domain Driven Design (DDD)
• Praktisk erfarenhet av integrationer och integrationsmönster (API:er, meddelanden/event, batch/filflöden, felhantering, idempotens, versionering, kontrakt) och val av dessa utifrån behov och krav
• Erfarenhet av containerplattformar, CI/CD och observability (t.ex. Kubernetes/OpenShift, mikrotjänster)
• Arbete med många intressenter och krav på spårbarhet och styrning
• Arbete i offentlig sektor eller inom energisektorn
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm (Sundbyberg)
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Sista ansökningsdag är 2026-03-06. Vi tar inte emot personligt brev i samband med din ansökan.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid
• Provanställning kan komma att tillämpas
I denna rekrytering samarbetar Svenska kraftnät med Computer Sweden Recruitment. För frågor kring tjänsten och rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta huvudansvarig rekryteringskonsult Alexandra Tihinen, telefon 070-447 92 24 eller alexandra.tihinen@csrecruitment.se
, alternativt ansvarig rekryterare hos Svenska kraftnät Maria Sahlén, telefon 010-489 20 27, maria.sahlen2@svk.se
.
Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
