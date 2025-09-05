Lönesystemspecialist

Svenska kraftnät spelar en nyckelroll i resan mot ett än mer elektrifierat Sverige. Den fortsatta elektrifieringen kommer vara avgörande för att nå ett hållbart samhälle, med konkurrenskraft och stark välfärd. Vårt samhällsviktiga uppdrag är en förutsättning för att elen som produceras ska nå ut till människor.
Vill du vara med och jobba för ett lysande Sverige?
Som lönesystemspecialist har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Vi på Gemensamma funktioner stöttar hela organisationen och jobbar dagligen för att förverkliga Svenska kraftnäts gemensamma mål.
Divisionen består av kommunikation, HR, rättsavdelning, inköp, säkerhet och beredskap, fastighet och hållbarhet.
Vi behöver kreativa, innovativa förmågor med olika kompetenser
• är Du en av dem?
Läs mer om vår arbetsplats här: Vår arbetsplats | Svenska kraftnät (svk.se)

Publiceringsdatum2025-09-05

Om tjänsten
I den här rollen blir du en del av ett engagerat och drivet team och kommer verka för att systemen nyttjas av användarna så effektivt som möjligt. Du har en avgörande roll i att underhålla och vidareutveckla det interna lönesystemet samt kommande system för WFM (schema, tid och bemanning). Du kommer ha en nyckelroll i att säkerställa att systemen uppfyller lag- och kollektivavtalskrav samt de interna användarnas behov på bästa sätt.
Du kommer att vara en viktig del av programmet för digitalisering HR där vi under 2025-2026 arbetar med att kvalitetssäkra och effektivisera våra processer samt implementera ett nytt löne- schema-, tid- och HR system. Du kommer att bidra till effektivisering där vi går från manuell hantering av lön till fler digitala och automatiserade processer i ett nytt system.
Tjänsten, som är en tillsvidareanställning, ingår i enheten för lön och personaladministration som i dagsläget består av sju medarbetare fördelat på löneadministratörer, lönespecialist och modulansvarig för lönesystemet.
Om dig
Skallkrav:
Personliga egenskaper.
Du är en van problemlösare, analytiskt lagd, som har lätt för att se förbättringsområden och med en förmåga att genomföra dem. Du är självgående, initiativrik och har ett stort driv. Du har alltid ett helhetsperspektiv och arbetar självklart med ett utifrån och in-perspektiv för att säkerställa värdeskapande och en god medarbetarupplevelse. För lyckas i rollen som systemspecialist måste du arbeta på ett strukturerat sätt, vilket innebär att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du är även van att sätta upp och hålla tidsramar. Då rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, är du som person relationsskapande, har en god samarbetsförmåga, utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du relaterar till andra på ett lyhört och
förtroendeingivande sätt.
Sist men inte minst är du tydlig och har god pedagogisk förmåga. Du säkerställer att ditt budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter, du påminner och följer upp och har ett helhetsperspektiv på de frågor du arbetar med men samtidigt förmågan att omsätta dessa till konkret handling.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering!
Utbildning.
Du har utbildning inom löneadministration, systemförvaltning, IT eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer vara relevant för anställningen.
Vidare har du:
• Arbetslivserfarenhet som applikationskonsult, implementeringskonsult eller som systemspecialist/superuser inom lön- och HR system.
• Dokumenterad erfarenhet av självständigt och kvalificerat lönearbete i rollen som lönespecialist/motsvarande.
• Erfarenhet av att ha arbetat med schema- och tidredovisningssystem .
• Erfarenhet av tolkning av kollektivavtal samt kunskap om arbetsrätt kopplad till lön och kunna omsätta lagar och avtal till anpassningar i systemstöden.
• Tidigare arbete med verksamhetsstöd och support till chef och medarbetare i verksamheten.
• Goda kunskaper i Officepaketet.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och lönehantering i en stor/komplex organisation.
• Erfarenhet av verifiering/test av versionsuppdateringar eller implementationer av ny funktionalitet.
• Erfarenhet av systemförvaltning av alt längre tids löneadministration i lönesystemet HRM.
• Systemadministration alt Löneadministration inom offentlig sektor.
• Kunskaper kring statliga kollektivavtal och specifikt Affärsverksavtalet.
• Tidigare erfarenhet av systembyte med implementering av löne-, schema-, tid- eller HR system.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 %.
• Sista dag att ansöka är 26 september 2025.
• Tjänsten är en tillsvidaretjänst utan provanställning.
• Förmåner | Svenska kraftnät
Kontakta gärna nedanstående personer för mer information
Rekryterande chef Veronica Wentzel, Veronica.Wentzel@svk.se
Ansvarig rekryterare Lennart Jansson, tel. 010-350 91 49.
Fackliga representanter är;
Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72.
Erica Midfjäll, ST, tel.nr. 010 475 87 31.
Du når oss också via e-post: förnamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät

Ersättning
Normala villkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9493165