Lönespecialist med ekonomifokus
Azets Insight AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Azets Insight AB i Stockholm
, Solna
, Sollentuna
, Täby
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Azets är en ledande internationell koncern inom lön, ekonomi, revision och HR med över 9 000 medarbetare, varav över 600 i Sverige. Azets förvärvade nyligen delar av KPMG Sveriges verksamhet inom revision, rådgivning och skattetjänster för små och medelstora företag samt kommuner och regioner. Vi stärkte därmed vår lokala närvaro och har nu kontor i över 30 städer i Sverige. Bli en del av vår spännande tillväxtresa och bidra till att forma framtiden för vår verksamhet!
Vi söker en erfaren och strukturerad lönespecialist med intresse för ekonomi till vårt finance team. I rollen får du möjlighet att driva och äga lönefunktionen i Sverige, samtidigt som du säkerställer korrekt lönehantering för våra medarbetare och bidrar med analys och rapportering. Du kommer att ha huvudansvar för lönekörningen och administration för våra svenska bolag samt kontrollera den löneadministration som hanteras av vårt systerbolag i Rumänien. Rollen innebär också att du fungerar som intern rådgivare i lönerelaterade frågor och stöttar Finance-teamet med analyser, KPI-uppföljning och ad-hoc ekonomiska uppgifter. Du bidrar aktivt till utveckling och effektivisering av processer och rutiner, med möjlighet att implementera förbättringar och optimera delar av lönehanteringen.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
* Flera års erfarenhet av självständigt lönearbete.
* Goda kunskaper i Hogia och Excel.
* Intresse för analyser och KPI-uppföljning.
* God kommunikationsförmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande är:
* Tidigare arbete i outsourcingmiljö.
* Grundläggande kunskap inom ekonomi eller finansiell analys.
Bli en del av Amazing Azets
I dagsläget är Azets över 600 medarbetare i Sverige, 9000 globalt och fortsätter att växa. Azets strävar efter att vara förstahandsvalet för de bästa medarbetarna och ledarna i vår bransch. Är du personen som dagligen ser förbättring, effektivisering och utveckling kommer du trivas bra på Azets, för oss är innovation och affärsnytta två viktiga fokusområden.
Vi erbjuder:
* Hybridarbete med flexibla arbetstider.
* Trevlig arbetsmiljö med högt i tak, varierande arbetsuppgifter och goda möjligheter att få utvecklas.
* Förmåner inom hälsa och välmående.
* Ett bra pensions- och försäkringssystem.
Vara del av ett bolag som värnar om sina medarbetare och samhälle, bland annat genom Azets4Kids.
Placering är på Azets huvudkontor i Solna, du rapporterar till CFO. Tillträde är enligt överenskommelse, välkommen med din ansökan redan idag!
Frågor: Stefan Thurn, CFO, stefan.thurn@azets.com
Caroline Bergendahl, Talent Sourcer HR Professional, caroline.bergendahl@azets.com
#LI-Hybrid Ersättning
SALARY Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SE00285-37679". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Azets Insight AB
(org.nr 556250-3580) Arbetsplats
Azets Jobbnummer
9529662