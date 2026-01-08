Lönespecialist
Barilla Sverige AB / Administratörsjobb / Filipstad Visa alla administratörsjobb i Filipstad
När en av våra uppskattade kollegor nu går i pension söker vi en engagerad lönespecialist som vill bli en viktig del av vårt HR-team. Rollen är placerad i Filipstad och ingår i ett HR-team som arbetar både lokalt och tillsammans med kollegor i Stockholm och Norge. Du rapporterar till HR Senior Manager Northern Europe, stationerad i Stockholm. Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Som lönespecialist hos oss har du en central roll i att säkerställa korrekt och kvalitetssäkrad lönehantering för vår skiftgående kollektivanställda personal. Arbetet präglas av nära samarbete med verksamheten och kräver god förståelse för både centrala och lokala kollektivavtal.
Du ansvarar för hela löneprocessen - från nyanställning och registrering i systemet till lönekörning och utbetalning. Våra månadsvisa löner hanteras i Agda. Rollen innefattar även manuell hantering av bland annat sjuklön, sjukfrånvaro och semesterberäkningar. Det ingår även att hantera pensioner samt vara lönespecialisten vid interna och externa revisoner.
Du fungerar som ett naturligt stöd och bollplank för våra skiftchefer ute i fabriken och har löpande kontakt med externa parter såsom Försäkringskassan, AFA samt vid externa revisioner. Utöver detta kommer du även funghara som stödfunktion till HR-avdelningen och tillsammans samverka gällande lönefrågor, avsluta anställningar samt ta fram underlag och data.
Huvudsakliga ansvarsområden
Säkerställa att personuppgifter är korrekt uppdaterade för samtliga berörda medarbetare
Ansvara för den fullständiga lönekörningen i Sverige enligt gällande riktlinjer
Säkerställa korrekt och punktlig utbetalning av lön, ersättningar och avdrag
Ge stöd och rådgivning till medarbetare i frågor som rör lön, föräldraledighet, sjukdom, ledighet och uppsägning
Ansvara för pensionshantering samt relaterade frågor för pensionerade medarbetare, inklusive intjänandeprocesser
Vara första kontaktperson vid revisioner och gentemot myndigheter samt hantera aktuariella rapporter tillsammans med externa konsulter och revisorer
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och flexibel, och som trivs i en roll där du får ta stort eget ansvar. Du har minst 3 års erfarenhet av löneberedning för skiftgående kollektivanställd personal, gärna från industri-, produktions- eller transportverksamhet.
Du är van vid avtalstolkning, inklusive anpassning till lokala avtal, och har erfarenhet av att arbeta i större lönesystem. Eftersom avtalstolkning är en central del av rollen behöver du vara flytande i svenska, samt ha goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Vad vi erbjuder
Ett tryggt och långsiktigt arbete i ett familjeägt företag med kollektivavtal
En positiv och inkluderande företagskultur med platta hierarkier
En arbetsmiljö som präglas av öppen dialog, samarbete och ömsesidig respekt
Tillsvidareanställning med placering i Filipstad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barilla Sverige AB
(org.nr 556518-4503)
Konsul Lundströms väg 11 (visa karta
)
682 33 FILIPSTAD Kontakt
Rekryterare
Auday Alkhatib auday.alkhatib@external.barilla.com Jobbnummer
9674195