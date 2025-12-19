Lönekonsult
2025-12-19
HR-avdelningen
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Vår verksamhet
Regionkontorets HR-avdelning arbetar på uppdrag av regionledningen och har ansvar för övergripande strategiskt HR-arbete i Region Uppsala. Uppdraget är att med utgångspunkt från den arbetsgivarpolitiska strategin utveckla och tillhandahålla ett kvalitativt och verksamhetsnära HR-stöd.
HR-center ingår i HR-avdelningen och har ca 30 medarbetare. Våra huvuduppdrag är att arbeta konsultativt och serviceinriktat med löneadministration, pensionshandläggning samt att förvalta och utveckla Region Uppsalas HR-system. På löneenheten hanterar vi drygt 16 000 löner varje månad och ser till att rätt lön betalas ut i rätt tid.
Ditt uppdrag
Som lönekonsult arbetar du brett med hela löneprocessen i nära samarbete med specifika verksamheter inom Region Uppsala. Det innebär bland annat att stötta verksamheten i lönefrågor som rör exempelvis; anställningar, ersättningar och frånvaro. Du kommer att hantera löner för medarbetare som har regelbunden eller oregelbunden arbetstid, jour och beredskap. Arbetet består även av viss kontakt gentemot olika myndigheter. Som lönekonsult har du möjlighet att ingå i olika projekt och andra verksamhetsutvecklande arbetsgrupper. Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
Vi söker dig som minst har en genomförd gymnasieutbildning. Du har också en påbyggnadsutbildning inom löneområdet eller några års erfarenhet av arbete som lönekonsult eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant.
Det är meriterande om du har kunskaper i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser samt om du tidigare har arbetat med Heroma.
Din kompetens
Vi söker dig som drivs av att ha varierande arbetsuppgifter och som trivs med frihet under ansvar. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och är mån om att leverera lösningar. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar och kan klara av en periodvis hög arbetsbelastning.
Du bidrar till ett positivt arbetsklimat, skapar kontakter och underhåller relationer. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren. Du är pedagogisk i både din muntliga och skriftliga kommunikation och uttrycker dig väl på svenska, i både tal och skrift.
Som person är du en lugn och metodisk problemlösare som har lätt för att samarbeta med andra och har en hög grad av tålamod. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Stämmer detta in på dig? Då vill vi gärna ha din ansökan redan idag. Efter semesterperioden kommer vi att börja titta på ansökningar och vårt svar kan därför dröja något. Intervjuer sker då löpande så vänta inte med att skicka din ansökan till oss.
Vi erbjuder
Tillsvidaretjänst på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Du kommer att ha möjlighet till visst arbete på distans 1-2 dagar per vecka efter genomförd introduktion.
Som arbetsgivare vill vi skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska ha det bra, så att man kan känna sig trygg och ha kvalitet i livet utanför jobbet. Förutom att vi har ett av Sveriges bästa kollektivavtal erbjuder vi subventionerade UL-biljetter och ett förmånligt friskvårdsbidrag.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta Karin Söderlund chef lön och pension: 018-611 61 31 (åter 7 januari)
Fackliga representanter: Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51.
SACO - Leif Sandberg, 0706-741088.
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
