Löneadminstratör/ekonomiassistent Till Haki
Maxkompetens Sverige AB / Administratörsjobb / Kristianstad Visa alla administratörsjobb i Kristianstad
2025-09-23
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maxkompetens Sverige AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en bred roll med ansvar för både löneprocess och leverantörsreskontran? Som löneadministratör och ekonomiassistent får du en central roll i organisationen, där du effektivt driver processerna kring lönehantering och leverantörsfakturor. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, kvalitet och utveckling står i fokus. Här bidrar du till HAKI:s fortsatta framgång och tillväxt!Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Som löneadministratör och ekonomiassistent ansvarar du för att självständigt driva löne- och leverantörsprocesserna. I arbetet ingår bland annat att:
• Hantera hela löneprocessen från inrapportering till utbetalning (Agda PS, Visma Expense)
• Administrera pensioner, försäkringar, förmåner, traktamenten och reseräkningar
• Säkerställa korrekt bokföring av leverantörsfakturor, betalningar och kontering
• Utföra bokslutsavstämningar, periodiseringar och rapportering till Finance Manager
• Delta i budgetarbete, revisioner och statistikuttag
Arbetet med ständiga förbättringar, digitalisering och automatisering är också en naturlig del av din vardag där du arbetar med dessa frågor både inom dina ansvarsområden och för ekonomiavdelningen i sin helhet. Du blir en del av ett team bestående av Ekonomichef och två redovisningsekonomer och lönearbetet sker i nära samarbete med HR-chef.Profil
För denna roll söker vi dig som är noggrann, analytisk och strukturerad. Du är van att arbeta mot deadlines och med en kommunikativ och serviceinriktad inställning. Du är flexibel samt lösningsorienterad i en föränderlig miljö. Du har med dig erfarenhet och kunskaper inom:
• Redovisning och bokföring
• Vana att arbeta i affärssystem, gärna AX och Ex-flow (erfarenhet av Agda PS är starkt meriterande)
• Flera års erfarenhet av löneadministration samt leverantörsreskontra
• Goda kunskaper i Excel och rapportering
• Behärskar engelska i tal och skrift
Övrig information
• Placeringsort: Sibbhult
• Omfattning: Heltid, tillsvidare
• Start: Enligt överenskommelse
• Lön: Individuell lönesättning
I denna rekrytering samarbetar HAKI med Maxkompetens. Vid frågor kontakta gärna ansvarig Rekryteringskonsult Therese Hulte på 076-555 83 80 eller therese.hulte@maxkompetens.se
. Ansökan tas emot via vår hemsida www.maxkompetens.se.
Vi arbetar med ett löpande urval och ser gärna din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 22 oktober. Ansökningar via e-post mottages ej p.g.a. GDPR.Företaget
HAKI AB är en del av affärsområdet Scaffolding Systems inom HAKI Safety - en internationell industrikoncern med bas i Sibbhult och en historia som sträcker sig tillbaka till 1915. Med över 60 års erfarenhet som ledande leverantör av innovativa ställningssystem har vi idag en stark marknadsposition i Skandinavien, Storbritannien och på flera europeiska marknader. Vår vision är tydlig: att skapa säkra förhållanden för alla som arbetar i krävande miljöer. Med värderingar som säkerhet, kundfokus, excellens och förtroende driver vi utvecklingen framåt och kompromissar aldrig med säkerheten - vare sig i våra produkter, vår arbetsmiljö eller våra relationer. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9908". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxkompetens Sverige AB
(org.nr 556647-6957), http://www.maxkompetens.se Arbetsplats
Maxkompetens Sverige Kontakt
Therese Hulte therese.hulte@maxkompetens.se 0765558380 Jobbnummer
9521972