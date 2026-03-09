Löneadministratör- Södertälje
2026-03-09
Serviceföretaget PIMA AB levererar auktoriserad- och ISO-certifierad lokalvård och mjuka FM-tjänster till verksamheter i Sverige. Bland företagets kunder finns många välkända och marknadsledande varumärken, offentlig verksamhet samt lokala företag. Verksamheten präglas av hög kompetens och innovationskraft med hållbarhet i fokus.
Bolaget med dotterbolag sysselsätter idag kring 650 medarbetare.
Om jobbet
Är du en noggrann och strukturerad löneadministratör som trivs med att ta helhetsansvar? Är du tillgänglig för ett vikariat på cirka 1-1,5 år med en omfattning på 50-75 %?
Nu söker vi en engagerad kollega till PIMA Gruppen i Södertälje som vill stötta upp i vårt HR-team.
Vikariatet kommer att påbörjas så snart som möjligt.
Som löneadministratör ansvarar du för hela löneprocessen och säkerställer att löner hanteras korrekt och i tid. Du arbetar tillsammans med en löneadministratör, nära HR och ekonomi samt är ett stöd till chefer och medarbetare i lönefrågor.

Dina arbetsuppgifter
- Självständigt hantera hela löneprocessen från början till slut
- Registrera anställningar och uppdatera personaluppgifter
- Hantera Körjournaler, friskvård och semesterberäkning
- Utfärda arbetsgivarintyg
- Rapportera till Fora, Collectum, Försäkringskassan, Kronofogden, SCB och Bygglösen
- Besvara frågor från personal och stötta chefer i lön, avtal och arbetsrätt
- Delta i förbättringsarbete kring rutiner och processer

Kvalifikationer
- Tidigare erfarenhet av löneadministration
- Goda kunskaper om arbetsrätt, kollektivavtal och skatteregler
- Eftergymnasial utbildning inom lön, exempelvis YH-utbildning, kurser eller motsvarande
- Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- God systemvana och erfarenhet av att arbeta i Excel
Meriterande
- Erfarenhet av flera kollektivavtal
- Erfarenhet av HR-relaterade arbetsuppgifter
- Erfarenhet av lönesystem kontek
Vi ser gärna att du
- Är självständig och noggrann med hög integritet
- Säkerställer en smidig och korrekt löneprocess
- Är strukturerad och lösningsorienterad
- Trivs med stort eget ansvar
- Har god samarbetsförmåga och professionellt bemötande
Arbetsvillkor
- Anställningsform: vikariat cirka 1- 1,5 år
- Omfattning: Deltid 50-75 % enligt överenskommelse
- Arbetstid: Dagtid enligt överenskommelse
- Arbetsplats på huvudkontoret i Södertälje
- Friskvårdsbidrag
- Tjänstepension
- Individuell lönesättning
- Start: omgående
Urval kommer att ske löpande, låter det som sitt nästa steg så skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig.
