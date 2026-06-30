Löneadministratör till samhällsviktig verksamhet i Norrköping!
OIO Väst AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-06-30
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Om rollen
Som Löneadministratör blir du en viktig del av lönekontoret och ansvarar för att säkerställa en korrekt och effektiv lönehantering. Du arbetar nära kollegor inom lön och HR samt fungerar som stöd till verksamhetens medarbetare i lönerelaterade frågor.
Rollen omfattar arbete med hela lönehanteringen fram till lönekörning och passar dig som trivs med administration, problemlösning och att ge service till interna kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Bearbeta och kontrollera löneunderlag.
Hantera reseräkningar, utlägg och förskott.
Administrera ledigheter, frånvaro, förmåner och intyg.
Genomföra lönerelaterade rättningar och beräkningar.
Sammanställa tid- och frånvarorapporter.
Ta fram lönelistor, rapporter och statistik.
Redovisa skatter och arbetsgivaravgifter.
Besvara frågor från medarbetare kring lön, semester och andra ersättningar.
Säkerställa att rutiner, kontroller och processer följs.
Du kommer att arbeta i ett team med andra Lönespecialister och Löneadministratörer där samarbete, kvalitet och service står i fokus.
Vem vi söker
Vi söker dig som har några års erfarenhet av löneadministration och som känner dig trygg i hela löneprocessen. Du arbetar strukturerat, har god förståelse för kollektivavtal och är van att hantera flera ärenden parallellt utan att tumma på kvaliteten.
För att lyckas i rollen tror vi att du är noggrann, ansvarstagande och har ett professionellt bemötande. Du trivs i en serviceorienterad roll där du får kombinera administration med kontakt med medarbetare och interna intressenter.
Vi ser gärna att du har:
YH-utbildning inom lön eller motsvarande utbildning.
Minst tre års erfarenhet av arbete som Löneadministratör.
Goda kunskaper i lönesystem.
Goda kunskaper i ekonomisystem.
God förståelse för kollektivavtal.
Goda kunskaper i Microsoft Office.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Övriga krav:
Referens ska anges från ett (1) uppdrag, som utförts under de senaste fem (5) åren där du under minst ett (1) år har arbetat som löneadministratör, lönespecialist eller likvärig roll inom lön.
Intervju med vår kund: Man behöver vara tillgänglig för intervju via Skype den 21a augusti 2026.
Meriterande:
Erfarenhet av lönesystemet Personec P.
Erfarenhet från offentlig verksamhet eller större organisationer.
Om din nya arbetsplats
Du kommer att arbeta hos en etablerad organisation med verksamhet över hela Sverige och ett viktigt samhällsuppdrag. Organisationen präglas av långsiktighet, professionalism och ett starkt fokus på kvalitet, service och samhällsnytta.
Här erbjuds du en stabil arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta tillsammans med erfarna kollegor och bidra till en verksamhet som har stor betydelse för samhället.
Om anställningen
Detta är ett långsiktigt konsultuppdrag där du blir anställd som konsult av OIO. Uppdraget är initialt två år, med möjlighet till förlängning upp till ytterligare två år.
Arbetsvillkor & förmåner:
Start: Första oktober 2026 (1/10).
Omfattning: Heltid.
Placering: Norrköping.
Uppdragslängd: Oktober 2028 (2 år), med möjlighet till förlängning ytterligare 2 år.
Arbetsmodell: Under uppdragstiden kommer behovet av att arbeta på plats på kontoret i Norrköping att variera. Första månaden ska man vara på plats 100 %, sedan finns möjlighet att arbeta på distans ca en (1) - två (2) dagar i veckan om arbetet tillåter.
Ersättning: Fast månadslön.
Ansök redan idag! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Rekryteringsprocessen hanteras av OIO.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
OIO Öst AB Kontakt
Consultant Manager
Anna Edlund anna.edlund@oio.se Jobbnummer
9985368