Gjutning, formsättning

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Tsybulskyi, Nazarii / Betongarbetarjobb / Stockholm Visa alla betongarbetarjobb i Stockholm
2026-07-23
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Byggföretag söker arbetare.
Våras företag behöver arbetare att några grupper med 4-5 personer med följande erfarenhet:
Betongarbetare
Snickare
Det finns ett Byggnadsavtal / Kollektivavtal.
Tillsvidareanställning / provanställning beroende på erfarenhet i branschen.
Projekt i olika områden i Stockholm.
Hör av er,
Mina kontakt uppgifter:
• 46734917938nazartsybulskyi1@gmail.com
Med vänliga hälsningar
Nazar
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: nazartsybulskyi1@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tsybulskyi, Nazarii
Ekholmsvägen 250 B Lgh 1401 (visa karta
)
127 51 SKÄRHOLMEN Jobbnummer
10010423