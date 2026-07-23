Biträdande receptionschef till Hotell Vänerport
Hotell Vänerport AB / Receptionistjobb / Mariestad Visa alla receptionistjobb i Mariestad
2026-07-23
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Vi söker en driven och serviceinriktad biträdande receptionschef som vill vara med och utveckla vår hotellverksamhet i Mariestad.
Rollen är både operativ och ledande. Du arbetar aktivt i receptionen samtidigt som du stöttar receptionschefen och hjälper till att leda det dagliga arbetet. När receptionschefen inte är på plats tar du ansvar för driften och ser till att gäster, personal och rutiner fungerar på bästa sätt.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet i receptionen.
Arbeta operativt med in- och utcheckning, bokningar, betalningar, telefon och mejl.
Ge professionell service och hantera gästfrågor och klagomål.
Stötta, introducera och följa upp receptionspersonalen.
Säkerställa att rutiner, kvalitet och säkerhet följs.
Samarbeta med housekeeping, frukost, restaurang och övriga avdelningar.
Arbeta aktivt med försäljning, merförsäljning och hög beläggning.
Ta ansvar för receptionen när receptionschefen är frånvarande.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från hotellreception eller liknande serviceverksamhet.
Är trygg, lösningsorienterad och kan fatta snabba beslut.
Kan leda andra och samtidigt själv arbeta aktivt i driften.
Är strukturerad och behåller lugnet under intensiva perioder.
Talar och skriver svenska och engelska.
Har god datorvana och gärna erfarenhet av hotell- och bokningssystem.
Kan arbeta flexibelt på dagar, kvällar och helger.
Vi erbjuder en varierad roll med stort ansvar och möjlighet att påverka och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-17
jobb@hotelvanerport.se
E-post: jobb@hotelvanerport.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BITRÄDANDE RECEPTIONCHEF". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Vänerport AB
(org.nr 559450-9555)
Nygatan 10 (visa karta
)
542 30 MARIESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vänerport Jobbnummer
10010432