Deltid i Solna: Försäkringssäljare - flexibla pass på vardagar dagtid
Safely AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-23
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Om rollen
Vill du jobba deltid i Solna och utbildas till försäkringssäljare? Hos Safely får du en flexibel vardagstjänst där du kombinerar arbete med studier eller andra åtaganden. Vi söker engagerade personer som vill utvecklas inom försäljning och personförsäkring.
Vad du kommer göra
Du säljer främst via telefon och guidar privatpersoner till rätt trygghetslösningar, t.ex. olycksfalls- och sjukförsäkringar. Du använder vår dialer och får coaching av en personlig säljcoach. Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav—vi ger utbildning och licensstöd.
Arbetstider & schemaläggning
Du arbetar på vardagar på vårt kontor i Solna och väljer dina pass via vår bokningsapp. Rollen passar dig som vill ha tydliga vardagspass och arbeta minst 50% av heltid, med möjlighet att påverka din arbetstid.
08:30–13:00
10:30–17:30
14:00–17:30
08:30–17:30
Det här erbjuder vi
Betald utbildning och stöd för licensiering inom försäkring (IDD)
Fast timlön samt provision enligt vår ersättningsmodell
Personlig säljcoachning och utvecklingsvägar
Ett stöttande team
Friskvårdsbidrag 2 500 kr/år vid fast anställning
Möjlighet att utvecklas vidare: säljcoach, teamlead, rekrytering eller administration
Modern kontorsmiljö i Solna med goda kommunikationer
Vem vi tror att du är
Du trivs med kundkontakt via telefon, är positiv och lyhörd och motiveras av att nå mål. Du vill lära dig och utvecklas i en resultatorienterad miljö.
För att lyckas i rollen behöver du:
Tala och skriva flytande svenska
Trivas med telefon som huvudsakligt arbetsverktyg
Kunna arbeta på plats i Solna/Stockholm
Vilja att lära och utvecklas
Varför välja Safely?
Betald licensiering: Formell försäkringsutbildning som ger en stark merit i finansbranschen.
Starka partners: Välkända aktörer och trygga produkter och processer.
Karriärtrappa: Tydliga vägar vidare till säljcoach, teamlead eller specialistroller.
Vinnarkultur: Vi firar framgångar tillsammans genom tävlingar, AW:er och aktiviteter.
Lön & förmåner
Trygg grundlön: Fast timlön som bas.
Hög potential: Provision vid kvalitativ försäljning.
Hälsa: Friskvårdsbidrag på 2 500 kr/år vid fast anställning.Publiceringsdatum2026-07-23Så ansöker du
Vi rekryterar löpande och har ett begränsat antal platser i våra utbildningsgrupper. Skicka in din ansökan så kontaktar vi dig för nästa steg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8116849-2114141". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Safely AB
(org.nr 559310-0331), https://safely.teamtailor.com
Hannebergsgatan 33 (visa karta
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171 44 SOLNA Arbetsplats
Safely Jobbnummer
10010419