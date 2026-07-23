Lokalvårdare med erfarenhet inom flyttstäd sökes
Thaher, Aya / Städarjobb / Jönköping Visa alla städarjobb i Jönköping
2026-07-23
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Darya Städ söker nya medarbetare för extrajobb!
Vi söker dig som vill arbeta extra med flyttstädning, hemstädning, storstädning, kontorsstädning och företagsstädning.Publiceringsdatum2026-07-23Kvalifikationer
Erfarenhet av städning (erfarenhet av flyttstädning är ett krav).
B-körkort och tillgång till egen bil.
God organisationsförmåga och känsla för ordning.
Erfarenhet av fönsterputs är meriterande.
Låter det intressant? Skicka din ansökan till oss , vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: info@ladarya.se Arbetsgivare Thaher, Aya
Östra Storgatan 33A (visa karta
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553 21 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Darya Städ Jobbnummer
10010433