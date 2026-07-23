Försäljningschef Cloudgruppen Kalmar
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2026-07-23
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Vill du leda ett engagerat säljteam och vara med och skapa nästa framgångssaga inom B2B-försäljning?
Cloudgruppen Kalmar fortsätter att växa och söker nu en driven, affärsinriktad och inspirerande Försäljningschef till vårt kontor i Kalmar. Här får du en nyckelroll där du ansvarar för att leda, utveckla och coacha vårt säljteam samtidigt som du driver försäljningsstrategier och säkerställer att verksamheten når sina mål.
Hos oss blir du en del av en växande organisation med ett starkt varumärke och en bred produktportfölj inom bland annat Telekom, IT-tjänster, SEO, arbetsordersystem, körjournaler och digitala affärslösningar. Det innebär stora möjligheter att skapa affärer genom att arbeta strategiskt med hela vårt erbjudande och hjälpa kunder att hitta rätt lösningar utifrån sina behov.
Om rollen
Som Försäljningschef har du det övergripande ansvaret för försäljningsavdelningen i Kalmar. Du leder den dagliga verksamheten, utvecklar medarbetare och säkerställer att teamet arbetar mot tydliga mål med hög kvalitet och starkt kundfokus.
Du blir en viktig del av bolagets fortsatta tillväxt och rapporterar löpande till VD för Cloudgruppen Kalmar samt till ledning och koncernledning inom Cloudgruppen Sverige.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda, inspirera och utveckla ett team av säljare mot gemensamma mål.
Säkerställa att teamet når uppsatta budget- och försäljningsmål.
Planera, prioritera och fördela resurser för att maximera affärsmöjligheter.
Utveckla och implementera försäljningsstrategier som driver långsiktig tillväxt.
Följa upp nyckeltal, budget och försäljningsresultat samt identifiera förbättringsområden.
Genomföra regelbundna uppföljningar, säljmöten och individuell coachning.
Rekrytera, introducera och utveckla nya medarbetare.
Säkerställa att hela Cloudgruppens produktportfölj används på ett strategiskt sätt för att skapa största möjliga kundvärde.
Bygga och utveckla långsiktiga relationer med större kunder och affärspartners.
Samarbeta nära övriga avdelningar för att skapa en effektiv och kundorienterad organisation.
Arbeta kontinuerligt med att utveckla försäljningsprocesser, rutiner och arbetssätt.
Vi söker dig som
Du är en naturlig ledare som får människor att växa. Du drivs av att skapa resultat genom andra och har förmågan att kombinera ett tydligt affärsfokus med ett inspirerande ledarskap.
Du är positiv, energifylld och proaktiv och ser möjligheter där andra ser hinder. För dig handlar ledarskap om att bygga en stark lagkänsla där alla arbetar mot samma mål och hjälper varandra att lyckas.
Du är dessutom en person som:
Har ett stort eget driv och hög arbetskapacitet.
Är strategisk men trivs även med operativt arbete.
Är strukturerad och van att arbeta mot budget och tydliga mål.
Har god analytisk förmåga och använder siffror för att utveckla verksamheten.
Är kommunikativ och trygg i att ge både feedback och coachning.
Har lätt för att skapa förtroende hos både medarbetare och kunder.
Är lösningsorienterad och trivs i en föränderlig miljö.
Har en stark vilja att utveckla både människor och affärer.Publiceringsdatum2026-07-23Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av försäljning inom B2B.
Tidigare erfarenhet av att leda eller coacha säljteam.
Erfarenhet av budgetarbete, uppföljning och resultatansvar.
God vana av CRM-system och försäljningsuppföljning.
B-körkort.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet från telekom, IT eller digitala tjänster är meriterande men inte ett krav.
Vi erbjuder
Hos Cloudgruppen får du möjligheten att arbeta i ett expansivt företag där utveckling står i fokus.
Vi erbjuder:
En ledande roll med stort ansvar och stora möjligheter att påverka.
En stark organisation med välkända produkter och tjänster.
En bred produktportfölj som skapar goda affärsmöjligheter.
Tydliga karriärvägar inom Cloudgruppen.
Kontinuerlig kompetensutveckling och ledarskapsutbildning.
Konkurrenskraftiga villkor.
Ett engagerat team med högt tempo, stark sammanhållning och höga ambitioner.
Vem kommer att trivas hos oss?
Vi tror att du är en person som älskar försäljning, motiveras av att utveckla människor och vill bygga en kultur där prestation, engagemang och laganda går hand i hand.
Hos Cloudgruppen värdesätter vi personer som tar initiativ, visar ansvar och bidrar med positiv energi varje dag. Vi söker inte bara en chef – vi söker en ledare som vill vara med och bygga framtidens försäljningsorganisation.
Vad innebär framgång i rollen?
De första månaderna handlar om att lära känna verksamheten, människorna och våra kunder. Därefter förväntar vi oss att du tar ett tydligt ledarskap och driver utvecklingen framåt.
Under dina första 6 månader ser vi att du:
Har byggt ett engagerat och högpresterande säljteam med tydliga mål och ett starkt gemensamt fokus.
Har implementerat effektiva rutiner för uppföljning, coachning och individuell utveckling.
Har skapat struktur kring budgetuppföljning, nyckeltal och försäljningsrapportering.
Har säkerställt att hela Cloudgruppens produktportfölj används strategiskt för att skapa fler affärsmöjligheter och öka kundvärdet.
Har utvecklat samarbetet mellan försäljning och övriga avdelningar för att skapa en ännu bättre kundupplevelse.
Har identifierat förbättringsområden och genomfört konkreta åtgärder som bidrar till ökad effektivitet och lönsamhet.
Har byggt starka relationer med både medarbetare, kunder och affärspartners och blivit en naturlig ledare inom organisationen.
Därför kommer du att trivas hos Cloudgruppen
Cloudgruppen är ett företag med höga ambitioner och en stark entreprenörsanda. Vi tror på frihet under ansvar, korta beslutsvägar och att de bästa resultaten skapas av människor som får möjlighet att växa.
Hos oss är ledarskap inte en titel. Det är ett ansvar att inspirera människor, skapa engagemang och hjälpa varje individ att nå sin fulla potential. Vi tror på ett coachande ledarskap där tydlighet, delaktighet och höga ambitioner går hand i hand.
Vi letar efter dig som är positiv, energisk och prestigelös. Du har ett starkt eget driv och motiveras av att se både människor och affärer utvecklas. Du är en person som skapar förtroende, bygger relationer och får människor att vilja prestera tillsammans.
Om du drivs av att skapa resultat, utveckla människor och bygga ett team där alla arbetar mot samma mål – då kommer du att trivas hos oss.
Låter det som nästa steg i din karriär?
Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: benjamin.knezevic@cloudgruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mister Media AB
(org.nr 559550-0082) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10010427