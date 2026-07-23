Sous Chef hos O'Learys
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2026-07-23
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Sous Chef hos O'Learys Linköping
Om tjänsten: Vi söker nu en driven och erfaren individ för rollen som Sous Chef hos O'Learys Linköping. Som Sous Chef har du en nyckelroll i att leda kökets arbete, tillsammans med kökschefen, på ett optimalt och långsiktigt hållbart sätt, med fokus på ekonomi, personal, råvaror och arbetssätt. Du är även ansvarig för att säkerställa att all mat som serveras till våra gäster är av hög kvalitet och att hela kökspersonalen bidrar till att upprätthålla denna standard. Rollen innefattar arbete dag- och kvällstid samt helger.
Om dig: Vi letar efter dig som värderar likabehandling och respekt gentemot både kollegor och gäster. Din passion för mat, service och att skapa minnesvärda gästupplevelser kommer att vara avgörande för din roll hos oss. Vi söker dig som kommer vara stolt medlem i O'Learys-familjen och som strävar efter att upprätthålla en hög standard och kvalitet i allt du gör, både individuellt och som en del av vårt team.
I arbetsuppgifterna ingår även att:
Planera och leda kökets arbete för maximal effektivitet och kvalitet, i samråd med kökschefen
Ansvara för löpande inventering och beställning av varor till köket, i samråd med kökschefen
Skapa och upprätthålla en positiv teamatmosfär i köket genom utvärdering, kvalitetssäkring, utbildning och coachning, i samråd med kökschefen
Ansvara för matsäkerhetsuppföljning och underhållning av kontakt med leverantörer, i samråd med kökschefen
Önskad erfarenhet och egenskaper:
Utbildad kock med erfarenhet som Sous Chef på en à la carte-restaurang.
Har ett starkt intresse för matlagning och strävar efter positiva resultat.
Prioriterar hög matkvalitet och tar ansvar för en exceptionell matupplevelse för gästerna
Teamspelare med förmåga att skapa en positiv atmosfär i köket
Svenska i tal o skrift.
Låter det här som något för dig?
Tveka inte att söka tjänsten redan idag, intervjuer sker löpande. Vid frågor om tjänsten kontakta marczonadavid@gmail.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vad erbjuder vi dig?
Personlig utveckling
Möjlig karriärstege
Kollektivavtal
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: 100%
Arbetstider: främst kvällar och helger
Plats: Linköping
Om O'Learys:
O'Learys är mer än bara en restaurang. Det är ett nöjescentrum som utöver kärleken till sport, mat, dryck och god stämning är en mötesplats fylld av aktiviteter och nöjen alla dagar i veckan. Utöver vårt stora aktivitetsutbud med allt för både stora och små, erbjuder vi även live evenemang och konserter med några av Sveriges största DJ's, band och artister.
Vi tror på forskningsbaserade och objektiva utvärderingsmetoder som stöd i arbetet att hitta rätt person till rätt roll. Av den anledningen använder vi Alva Labs assessmentmetoder i våra rekryteringsprocesser för att hjälpa oss identifiera kandidater med störst sannolikhet att trivas och passa rollen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8116930-2114158". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare O'Learys Trademark AB
(org.nr 556658-2895), https://career.olearys.com
Stora Torget 5 (visa karta
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582 19 LINKÖPING Arbetsplats
O'Learys Jobbnummer
10010428