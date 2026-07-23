Beteendevetare sökes till företagshälsovård i Ljungby
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2026-07-23
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Om Beteendevetarpoolen
Beteendevetarpoolen Sverige AB är ett företag specialiserat på rekrytering, bemanning och uthyrning av beteendevetenskaplig kompetens till både offentlig verksamhet, organisationer och företag. Vi erbjuder även konsulttjänster inom områden såsom organisationspsykologi, arbetsmiljö, förändringsledning, samtalsstöd, konflikthantering och HR-relaterade frågor.
Med beteendevetenskapen som grund hjälper vi verksamheter att utveckla sina organisationer och processer, samt stödja både ledare och medarbetare i att möta komplexa utmaningar. Vår ambition är att bidra till hållbara förändringar där människan, både i sina individuella och kollektiva roller, står i centrum.
Efter starten i början av 2025 har vi etablerat oss som en självklar partner för verksamheter som söker kvalificerad beteendevetenskaplig kompetens, och vi växer kontinuerligt.
Nu söker vi nya medarbetare som vill vara med och forma framtidens vård, omsorg och organisationer hos våra uppdragsgivare, med stöd från oss.
Om jobbet
Beteendevetarpoolen rekryterar nu en engagerad och driven beteendevetare till en väletablerad aktör inom företagshälsovård i Ljungby.
Som beteendevetare blir du en del av ett tvärprofessionellt team som arbetar för att främja hälsa, välmående och hållbara arbetsplatser. Rollen erbjuder en varierad vardag där du möter både individer, grupper och organisationer i olika typer av arbetsrelaterade frågor. Du bidrar med din beteendevetenskapliga kompetens och arbetar nära kollegor med olika specialistkompetenser för att skapa långsiktiga och individanpassade lösningar.
Du blir en del av en verksamhet med lång erfarenhet av företagshälsovård där personlig service, hög kvalitet och nära kundrelationer står i fokus. Här får du möjlighet att arbeta i en organisation som värdesätter samarbete, utveckling och ett hälsofrämjande arbetssätt.
Tjänsten är placerad i Ljungby och arbetet sker på plats.Publiceringsdatum2026-07-23KvalifikationerKompetenser
Eftergymnasial utbildning inom beteendevetenskap eller annan likvärdig utbildning.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
God administrativ förmåga och vana att dokumentera.
Erfarenhet (obligatoriska krav)
Erfarenhet av arbete inom samtalsstöd, rehabilitering, socialt arbete eller annan likvärdig verksamhet.
Erfarenhet av att möta människor i förändringsprocesser.
God förmåga att arbeta självständigt och strukturera ditt arbete.
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet från företagshälsovård.
Kunskap inom Kognitiv beteendeterapi (KBT).
Utbildning eller erfarenhet av Motiverande samtal (MI).
Kunskap om psykisk ohälsa.
Erfarenhet av att hålla utbildningar eller gruppinsatser.
Erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering.
Språkkunskaper
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
God förmåga att uttrycka dig professionellt i både tal och skrift.Övrig information
För att lyckas i rollen ser vi att du är en engagerad och ansvarstagande person som trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du har ett strukturerat arbetssätt, är bra på att planera och prioritera samt tar egna initiativ för att driva ditt arbete framåt.
Du har ett professionellt och förtroendeingivande bemötande och är skicklig på att skapa goda relationer med både kunder, medarbetare och samarbetspartners. Som person är du kommunikativ, lyhörd och lösningsorienterad, och du känner dig trygg i att möta människor i olika situationer.
Du trivs i en varierad roll där arbetsuppgifterna kan skifta mellan individuella möten, samverkan med olika aktörer och förebyggande insatser på organisationsnivå. Samtidigt är du flexibel, prestigelös och ser värdet av ett nära samarbete i ett tvärprofessionellt team. Med ett genuint engagemang för människors hälsa och utveckling bidrar du till att skapa hållbara lösningar för både individer och arbetsplatser.
Beteendevetarpoolen värnar om att ta tillvara all kompetens på arbetsmarknaden och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi eftersträvar mångfald och en inkluderande rekryteringsprocess.
Observera: Bakgrundskontroll genomförs som en del av rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: kontakt@beteendevetarpoolen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ljungby". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Beteendevetarpoolen Sverige AB
(org.nr 559535-2104)
341 31 LJUNGBY Arbetsplats
Ljungby Jobbnummer
10010429