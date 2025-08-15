Löneadministratör till Göteborg
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-08-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Göteborg
, Mölndal
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Är du en erfaren och självgående löneadministratör? Ansök redan idag!
Om uppdraget
Vi söker nu en kommunikativ och erfaren löneadministratör till en kund i Göteborg. Uppdraget sker med start snarast möjligt och i cirka tre månader. Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan om arbetet tillåter.
Arbetsuppgifter
Tillsammans med kollegor på löneenheten svara för administration och uppdatering i personal-, lön- och tidredovisningssystem.
Sedvanlig personal- och löneadministration, framtagande av uppgifter i personal- och lönesystem, framtagande av personalstatistik och nyckeltal mm.
Vara ett konsultativt stöd till organisationens chefer och gruppledare gällande lönerutiner
Hålla sig ajour med lönerelaterade regelverk, lagar och förordningar
Vid behov medverka i projekt på HR-avdelningen och i organisationen som syftar till att utveckla och effektivisera kundens personaladministrativa rutiner och processer
Vara lönefunktionens specialist inom områden som tex: pensioner, statistik, lönerevision, behörigheter, semester eller intern kommunikation
Vara drivande och delaktig i att utveckla löneprocessen och utformandet av rutiner och instruktioner för lönehanteringen
Superuser för något/några av löneområdet system. Ansvara för systemutveckling och kontakt gentemot intern IT samt externa leverantörer. Publiceringsdatum2025-08-15Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning/specialiserad yrkesutbildning och/eller yrkeskunskap
Minst 3-4 års arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Goda kunskaper i Excel
Kunskaper om kollektivavtal
Erfarenhet av arbete med löner för både kollektiv- och tjänstemannasektorn
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2025-08-19.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Amanda Chamoon, amanda.chamoon@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 170 40 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9461137