Löneadministratör sökes!
Perido AB / Ekonomiassistentjobb / Södertälje Visa alla ekonomiassistentjobb i Södertälje
2026-08-04
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, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av löneadministration och vill arbeta med hela löneprocessen? Trivs du i en roll där noggrannhet, service och samarbete står i fokus? Söker du en utvecklande tjänst där du får bidra till effektiva löneprocesser och ständiga förbättringar?Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en löneadministratör till vår kund, ett välkänt företag inom fordonsindustrin. Du utgår från kontoret beläget i Södertälje.Arbetsuppgifter
Som löneadministratör ansvarar du för att säkerställa en korrekt och effektiv lönehantering genom hela löneprocessen. Rollen innebär ett nära samarbete med medarbetare, chefer och andra intressenter där du ger stöd i lönerelaterade frågor, kvalitetssäkrar underlag och bidrar till utveckling av processer och arbetssätt.Dina arbetsuppgifter
Hantera löneärenden genom hela löneprocessen, exempelvis nyanställningar, anställningsförändringar, avslut och frånvaro
Ge stöd och vägledning till medarbetare och chefer i lönerelaterade frågor
Genomföra kvalitetskontroller för att säkerställa korrekta löneutbetalningar
Administrera och uppdatera lönerelaterad dokumentation
Delta i årsrelaterade löneaktiviteter, såsom semester- och årsskifteshantering
Samarbeta med interna och externa intressenter, exempelvis myndigheter och leverantörer
Medverka i projekt och förbättringsinitiativ inom digitalisering, automatisering och utveckling av löneprocesser
Dina egenskaper
För att trivas i rollen är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande med ett starkt kvalitetsfokus. Du har ett serviceinriktat arbetssätt, är kommunikativ och trivs med att samarbeta med kollegor och olika kontaktytor. Som person är du lösningsorienterad, tar egna initiativ och arbetar proaktivt för att förbättra arbetssätt och processer. Du har dessutom en god förmåga att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och säkerställa att de genomförs med hög kvalitet och i enlighet med gällande rutiner.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom lön, exempelvis yrkeshögskoleutbildning (YH) om 1,5–2 år
Minst två års erfarenhet av att självständigt arbeta med hela löneprocessen i kombination med en löneutbildning, alternativt minst fem års operativ erfarenhet av löneadministration
Erfarenhet av att arbeta i lönesystemet SD Worx
God kunskap om lagar och regler inom löneområdet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta med olika kollektivavtal
Erfarenhet av lönearbete i större organisationerTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2027-01-31. Start 2026-08-24.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35931i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35931". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), https://perido.se/lediga-jobb/ Jobbnummer
10022017