Svenska kyrkan i Huddinge består av tre församlingar, en kyrkogårdsförvaltning och en kyrkoförvaltning. Kyrkoförvaltningen arbetar med administration, ekonomi och lön, IT, kommunikation och fastighet. Vi på Kyrkoförvaltningen arbetar tillsammans för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för verksamheten inom Huddinge pastorat.
Nu söker vi en
LÖNEADMINISTRATÖR
1 års vik med möjlighet till förlängning
Ditt uppdrag som löneadministratör är att ansvara för hantering och administration av löner och löneprocesser. Det innebär bland annat att samla in och bearbeta löneunderlag, säkerställa att löneutbetalningar sker korrekt och i tid, samt att följa gällande lagar och avtal. Du sköter löneadministrationen för hela organisationen, vilket innebär att du varje månad hanterar cirka 170 löner för medarbetare och förtroendevalda i hela Huddinge pastorat. Lönehanteringen sker i Hogia. Rapportering för chefer och medarbetare görs i Flex. I din roll har du även kontakt med externa parter som exempelvis Skatteverket och Försäkringskassan.
I rollen ingår att ge service och stöd till chefer och medarbetare, svara på frågor, vägleda i lönefrågor och hantera administrativa ärenden så att allt fungerar korrekt och i tid. Du kommer samarbeta med ekonomi kring lönerelaterade frågor som rör den ekonomiska redovisningen och med HR kring personalrelaterade ärenden.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med hela löneprocessen och har god förståelse för alla dess delar. Har kunskap och erfarenhet av lönesystem och kan använda systemens olika funktioner.
Du är ansvarsfull, har förmåga att arbeta strukturerat, du planerar arbetet med god framförhållning och arbetar systematiskt. Vi vill att du är noggrann med detaljer och har förmåga att förstå samband i löneprocessen och upptäcka avvikelser. I rollen behöver du vara serviceinriktad och pedagogisk, med god förmåga att förklara komplexa frågor på ett klart och enkelt sätt. Du har integritet, du uppskattar självständigt arbete men har också en vilja att samarbeta, du har förmåga att skapa goda relationer och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Vi ser gärna att du vill utvecklas i rollen och vara med i verksamhetens utveckling.
Du har relevant utbildning inom löneadministration eller har motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Kunskap i Office-paketet och mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Har erfarenhet av att tolka och tillämpa kollektivavtal.
Du är positiv till Svenska kyrkan och delar våra värderingar. Tjänsten kräver medlemskap i Svenska kyrkan. Tillträde så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev till huddinge.pastorat@svenskakyrkan, senast 18 januari 2026. Märk din ansökan "Löneadministratör". Vid frågor hör av dig till Therese Törnros, administrativ chef, e-post: therese.tornros@svenskakyrkan tel: 08-588 697 13 eller Kristina Wallenberg, HR-ansvarig, e-post; kristina.wallenberg@svenskakyrkan.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
