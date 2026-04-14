Löneadministratör - Vikariat
2026-04-14
Avdelningen Payroll på Toyota Material Handling Europe i Mjölby söker nu en positiv och noggrann löneadministratör för ett längre föräldravikariat. Hos oss blir du en del av ett engagerat team på sju personer inom HR som värdesätter samarbete, utveckling och en trivsam arbetsmiljö. Vi ser fram emot att välkomna dig till en roll där du verkligen kan göra skillnad i vardagen!
Som Löneadministratör kommer du att arbeta med:
I rollen som löneadministratör kommer du att vara ett viktigt stöd för verksamheten i frågor som rör löneutbetalningar, reseräkningar, tidrapportering och grundläggande statistik- och rapporthantering. Du fungerar som en serviceinriktad kontaktperson för både medarbetare och chefer och hjälper till att säkerställa att löneunderlagen är korrekta och hanteras enligt gällande rutiner. Arbetet innebär hantering av personuppgifter och känsliga uppgifter, vilket ställer höga krav på integritet, noggrannhet och god struktur - något vi tror att du känner igen dig i och trivs med i din vardag.
Perioden för vikariatet gäller juni 2026 till januari 2028.
Till tjänsten som löneadministratör söker vi dig som har/är:
Utbildning inom löneadministration eller motsvarande relevant erfarenhet från liknande arbetsuppgifter.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Noggrann och detaljfokuserad.
God samarbetsförmåga.
Serviceinriktad.
Flexibilitet och vilja att anpassa dig när rutiner eller förutsättningar förändras.
Det är meriterande om du har:
1-3 års relevant erfarenhet inom lön och känner dig trygg med grundläggande löneadministrativa arbetsuppgifter.
God kunskap i Excel, exempelvis vid enklare analyser, sammanställningar eller kontroller.
Erfarenhet av systemen IFS och/eller HRplus.
Intresse för digitalisering och förbättringsarbete, då vi befinner oss i en förändringsresa där nya arbetssätt och systemutveckling är i fokus.
Din ansökan
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan senast 2026-04-17. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag. Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta HR, som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
Kontakta gärna våra medarbetare för mer information:
Hanna Karlsson, Manager Payroll, 072-207 38 10
Daniella Möller, Group Manager Talent Acquisition, Daniella.Moller@toyota-industries.eu
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Svarvargatan 8 (visa karta
595 81 MJÖLBY
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden
Toyota Material Handling
