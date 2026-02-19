Löneadministratör - Coop östra
Coop Östra
Hos oss får du chansen att växa i en snabbrörlig och säljdriven miljö där inspiration, ansvar och mod genomsyrar allt vi gör. Vår kultur bygger på våra värderingar - Välkomnande, Inspirerande, Ansvarstagande och Modiga - och märks i hur vi bemöter varandra, våra kunder och hur vi driver våra butiker mot gemensamma mål.
Vi är mitt i en spännande förändringsresa med fullt fokus på att skapa en kundupplevelse i världsklass. Det handlar inte bara om bra varor till bra priser - vi vill att våra kunder varje dag möts av relevanta erbjudanden, matinspiration, hållbara val och ett genuint bemötande.
Hos oss är du med och gör skillnad - för dig själv, för våra kunder och för framtiden.
Om rollen:
Som löneadministratör hos oss arbetar du tillsammans med teamet för att säkerställa en korrekt och effektiv löneprocess för cirka 5 500 medarbetare. Vi hanterar lönerna internt och arbetar med både tjänstemän och kollektivanställda.
Du kommer att arbeta med flera olika kollektivavtal, bland annat Butiksavtalet, HRF och Livs, vilket ger dig en bred och lärorik roll.
En central del av tjänsten är att arbeta som first line support inom lön. Du är första kontakt för chefer och medarbetare i lönerelaterade frågor, både via telefon och vårt ärendehanteringssystem. Vi arbetar strukturerat med fokus på hög kvalitet, god service och tydliga svarstider, och följer upp ärenden för att säkerställa professionell och enhetlig återkoppling.
Rollen passar dig som är junior inom lön och vill bygga en stabil grund i yrket genom att få en helhetsförståelse för löneprocessen och många kontaktytor i organisationen.
Löneteamet:
Lönefunktionen på Coop Östra består idag av:
1 teamchef
1 lönespecialist
2 löneadministratörer
1 systemförvaltare
Vi arbetar nära varandra med tydliga roller och ett gemensamt ansvar för kvalitet, service och utveckling av löneprocessen.
I ditt arbete ingår att:
I rollen som löneadministratör arbetar du bland annat med att:
Arbeta som first line support inom lön via telefon och ärendehanteringssystem
Ta emot, registrera, prioritera och följa upp lönerelaterade ärenden
Rapportering till myndigheter
Statistik
Granska reseräkningar och utlägg
Säkerställa korrekt, tydlig och professionell återkoppling till chefer och medarbetare
Lösa ärenden självständigt eller eskalera vidare till lönespecialist vid mer komplexa frågor
Arbeta enligt gemensamma arbetssätt med fokus på kvalitet, struktur och svarstider
Administrera, kontrollera och kvalitetssäkra löneunderlag
Säkerställa korrekta löneutbetalningar enligt gällande lagar och kollektivavtal
Hantera anställningsförändringar såsom nyanställningar, avslut och ändrade sysselsättningsgrader
Registrera och uppdatera uppgifter i våra system
Vi arbetar idag i:
HR+8
SoftOne
Du rapporterar till Teamchef Lön.
Vem är du?
Vi söker dig som är junior i din roll inom lön. Kanske har du arbetat något år med löneadministration, eller så har du nyligen tagit examen inom lön och vill utvecklas vidare inom området.
Vi ser gärna att du:
Har viss erfarenhet av lönearbete eller relevant utbildning
Har intresse för löneprocesser, kollektivavtal och regelverk
Trivs i en serviceinriktad roll med många kontaktytor
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Har god systemvana och lätt för att lära dig nya system
Förstår vikten av kvalitet och svarstider i en first line-funktion
Du behöver inte kunna allt från start - hos oss får du stöd, introduktion och möjlighet att utvecklas tillsammans med teamchef, lönespecialist och erfarna kollegor.
Erfarenhet av HR+8 och/eller SoftOne är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder:
Ett kompetent, samarbetsinriktat och hjälpsamt team
Möjlighet att arbeta brett med lön i en större och komplex organisation
En trygg instegsroll där du får bygga både lönekompetens och serviceerfarenhet
Möjlighet att växa och utvecklas inom löneområdet över tid
Ansökningsprocessen:
Låter det som en tjänst för dig? Då vill vi gärna höra från dig!
För våra slutkandidater använder vi oss av personlighetsanalys och kapacitetstest samt utför bakgrundskontroll.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot din ansökan!
