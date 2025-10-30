Lön- och HR-ansvarig
2025-10-30
Om bolaget:
Got City Centers Hotels är ett familjeföretag som lever hotell. Vi har huvudkontor på ett centralt läge i Vasastan, Göteborg.
Nu söker vi efter en vass löne- och HR-ansvarig med viss erfarenhet av redovisning till vår koncern. Vi har idag 9 hotell runt om i landet och ca 150 anställda.
Tjänsten:
Som vår Lön- och HR-ansvarig ansvarar du självständigt för löneprocessens alla delar och stöttar våra chefer på våra hotell runtom i Sverige i HR och- lönefrågor. Du kommer att hantera lön för både arbetare och tjänstemän och ska tolka kollektivavtal inom hotell & restaurang (HRF-Visita, Unionen-Visita).
I rollen ingår även att tillsammans med en junior redovisningsekonom hantera bolagets löpande redovisning. Ni rapporterar till ekonomichefen.
Hantering av alla delar i löneflödet (tex inrapportering, reseräkningar osv till löneutbetalning)
Säkerställa att lönesystemet är uppdaterat
Hålla sig uppdaterad i arbetsrättsliga lagar och regler
Supportera och stötta chefer samt medarbetare i frågeställningar gällande lön, avtal, pension- och försäkringsfrågor och förmåner
Administrativt ansvar för medarbetarnas utbildningar och uppföljning
Semesterhantering, årsslut, kontrolluppgifter
HR administration såsom kontakt och uppdateringar mot Försäkringskassan, Skatteverket, Fora och Collectum
Vid behov delta i HR projekt
Säkerställa att nyanställda får information kring regelverk och rutiner kring lön och förmåner
Annan HR administration ex. uppdateringar av policys och rutiner, personalhandbok mm
Vem vi söker:
För att lyckas i rollen har du erfarenhet av att arbeta i löne- och ekonomisystem, samt en god förståelse för hur Lön, HR och Ekonomi hänger ihop. Du är strukturerad, noggrann och självsäker - och ser till att hålla dig uppdaterad kring relevanta lagar och regelverk.
Du trivs med att förbättra och kvalitetssäkra löneprocessen, gärna genom att använda rätt verktyg och skapa smarta, hållbara lösningar. Du är lösningsorienterad, har lätt för att ta till dig nya system och tycker det är roligt att hitta nya vägar att förenkla arbetet.
Vi är ett bolag som drivs av att minimera manuellt arbete för att kunna fokusera på det som faktiskt gör skillnad - och vi hoppas att du delar den inställningen.
Eftersom vi är ett familjebolag ser vi gärna att du är prestigelös och beredd att kavla upp ärmarna där det behövs. Du bidrar med nyfikenhet, engagemang och en positiv attityd - gärna med ett leende och glimten i ögat.
