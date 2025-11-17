Lokalvårdare, timvik
2025-11-17
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Välkommen med din ansökan!
Vi har aktivt valt placering av våra annonser och kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes.
Städenheten söker en lokalvårdare på heltid som ska underhålla ytor för att skapa trivsel, hygien, säkerhet och ekonomi. Städenheten består idag av 17 Lokalvårdare där du kan bli en av dem. I dag tillhandahåller vi lokalvård i skolor, förskolor, äldreboende mm. I vår verksamhet arbetar vi efter kommunens värdegrund som är glädje, respekt och professionalitet. Vi hjälper varandra vid behov mellan de olika enheterna.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara de sedvanliga inom städning som dagligt städ samt period-/storstäd och även byggstäd. Vi arbetar med Clean pilot som är ett digitalt hjälpmedel. Du kommer att arbeta dagtid måndag-fredag (helgfri vardag).Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har städvana från offentliga miljöer och/eller utbildning inom området, men även du som är intresserad av yrket är välkommen med din ansökan.
Utbildning med certifiering enligt SRY eller PRYL samt vana av städarbete och kunskap om städmetoder, golvvård, städmaskiner är meriterande.
Vi söker dig som är glad, positiv, serviceinriktad, ansvarstagande och som har lätt att kommunicera med såväl kunder som personal eftersom du utför ditt arbete när verksamheterna är i gång. Du behöver kunna förmedla dig väl på svenska i tal och skrift. Då arbetet är fysiskt tungt, så ställer det också krav på god fysik.
Vi ser gärna att du sedan tidigare har erfarenhet av att använda digitala hjälpmedel i ditt dagliga arbete.
Arbetet ställer krav på flexibilitet samt god initiativ- och planeringsförmåga och du ska inte vara rädd för nya utmaningar. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och ta ansvar men också att du har en bra samarbetsförmåga.Anställningsvillkor
Befattningen kräver utdrag för skola och barnomsorg ur Polismyndighetens belastningsregister.
Vi intervjuar löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
