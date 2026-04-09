Lokalvårdare till Uppsalahem
Uppsalahem AB / Städarjobb / Uppsala Visa alla städarjobb i Uppsala
2026-04-09
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsalahem AB i Uppsala
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag och har ca 300 engagerade medarbetare som förvaltar vårt bestånd av ca 18 000 lägenheter. Hos oss får du arbeta med något av det som är mest betydelsefullt för människor, deras hem.
Ditt uppdrag hos oss
Nu söker vi flera Lokalvårdare till Uppsalahems östra och västra distrikt. Som Lokalvårdare på Uppsalahem är du en av dem som arbetar närmast kunden. Du gillar att möta människor och utstrålar glädje i kundmötet. Du bidrar till våra hyresgästers trivsel genom att hålla våra fastigheters gemensamhetsutrymmen rena och välskötta. Arbetsuppgifterna innebär städning av exempelvis trapphus, tvättstugor och källargångar. I din roll ansvarar du för ett eller flera bostadsområden och det ger dig stor frihet att på egen hand planera ditt arbete. Du arbetar oftast självständigt men du är en del av ett tight team och ibland hjälps vi åt med varandras områden.
Vem är du?
Vi söker vi dig som har:
en grundskoleutbildning, medan gymnasieexamen är meriterande
tidigare erfarenhet av lokalvårdsarbete
B-körkort
goda kunskaper i svenska
Har du dessutom genomfört utbildningar inom området är det meriterande.
Då du kommer att ha kontakt med våra hyresgäster vill vi att du är bra på att kommunicera och visa engagemang och empati. Du är noggrann och ansvarstagande och kan självständigt se vilket arbete som bör utföras.
Vi på Uppsalahem
På Uppsalahem möts mod, nyfikenhet och stark vilja att göra skillnad. Här arbetar vi tillsammans för att forma framtidens boende - med idéer som vågar utmana och lösningar som gör vardagen bättre för Uppsalabor. Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka Uppsalas utveckling tillsammans med engagerade kollegor som är stolta över det vi skapar. Tillsammans arbetar vi för ett levande och hållbart Uppsala där människor kan leva och trivas, idag och i framtiden. Läs mer om oss, vår historia och våra värderingar på www.uppsalahem.se.
Här kan du även läsa mer om vilka förmåner vi erbjuder.
Om anställningen
Omfattning: Heltid Antal: 9 st Arbetstider: 07.00-16.00 (mån-fre) Anställningsform: Tillsvidareanställning Start: Enligt överenskommelse Placering: Östra Distriktet och Västra Distriktet
Nyfiken?
Vill du veta mer om tjänsten? Då ska du kontakta skötselchef västra Johan Hedblom (johan.hedblom@uppsalahem.se
) eller skötselchef västra Olle Lörelius (Olle.lorelius@uppsalahem.se
) eller skötselchef östra Eva Hådell Hedengren (Eva.Hadell-Hedengren@uppsalahem.se
). Vi går igenom ansökningarna löpande så rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-04-30.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7531050-1936133". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsalahem AB
(org.nr 556137-3589), https://xn--karrir-fua.uppsalahem.se
Väderkvarnsgatan 17 (visa karta
)
753 30 UPPSALA Arbetsplats
Uppsalahem Jobbnummer
9843693