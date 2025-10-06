Lokalvårdare till Hudiksvall
Lokalvårdare till Rengörare Näslund AB, Hudiksvall
Rengörare Näslund AB är ett städföretag i Stockholm med verksamhet inriktad på entreprenadstädning av kommersiella och offentliga lokaler samt privata företag framför allt i Stockholmsområdet med omnejd.
Rengörare Näslund grundades redan 1972 och har sedan dess utvecklats till att bli ett av Sveriges ledande städföretag. Vi skapar trygghet för våra kunder och levererar ett rent och professionellt resultat.
I det dagliga arbetet är ärlighet, enkelhet och tydlighet våra ledord. Det är vi som är experter på städning och det ska våra kunder känna sig trygga med. Vi värnar om en god arbetsmiljö för våra medarbetare och är självklart kollektivavtalsanslutna.
Personen vi söker ska vara stolt över sitt yrke som lokalvårdare. Vi ser att du har erfarenhet av att ha städat tidigare. Du ska ha en god servicekänsla och kunna arbeta självständigt samt kunna kommunicera på svenska. Vi ser gärna att du har utbildning i SRY, PRYL, INSTA-utbildning eller liknande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökan med cv skickas till carina.runermark@rengorarenaslund.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: carina.runermark@rengorarenaslund.se Arbetsgivare Rengörare Näslund AB
