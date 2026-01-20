Lokalvårdare till Arenaservice
2026-01-20
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn.
Inom kultur och fritidsförvaltningen innebär det att vi vill att alla ska känna sig välkomna i våra verksamheter. Vi ger våra besökare ett professionellt bemötande med likvärdig och jämställd service.
Idrotts- och fritidsavdelningen ska skapa goda förutsättningar för medborgare och besökare att möta och utöva en mångfald av idrott och friluftsaktiviteter på alla våra olika områden och anläggningar.
Nu söker vi på Arenaservice en Lokalvårdare.
Service och ett gott bemötande för våra besökare på våra anläggningar är bland det viktigaste vi levererar. Därför är det av största vikt att du är kund- och servicefokuserad som person.
Arbetsuppgifterna varierar över året och du förväntas ta eget ansvar för de arbetsuppgifter som tilldelas dig. Tillsammans med ansvarig chef och arbetsgruppen sätts mål upp och arbetsuppgifter fördelas. Du rapporterar till enhetschef.
Inom Sundsvalls kommun organiseras verksamheten för servicearbeten till alla våra anläggningar och arenor inom Idrott- och fritidsavdelningens enheter. För att kunna upprätthålla en god service mot kommuninvånarna och ta vara på den kompetens som finns i organisationen hjälps vi åt inom hela avdelningen. Vid behov kan till exempel tjänstgöring vid annan anläggning eller enhet vara aktuellt, särskilt viktigt under lov och semesterperioder då vi hjälps åt att bemanna anläggningarna mm.
Så här bidrar du i rollen som lokalvårdare
Som lokalvårdare på Arenaservice är du vårt ansikte utåt. Här möter du våra kunder dagligen och ansvarar för att våra uppsatta mål av renlighet och funktion efterlevs. Du har öga för detaljer och bidrar till löpande förbättringar. Ansvarsområden är de lokaler och arenor som ingår i Arenaservice. Arbeten inom andra delar av förvaltningen kan förekomma.
Tillsammans med din kollega delar ni upp arbetet enligt schema. Uppdraget omfattar alla förekommande uppgifter inom lokalvård såsom daglig och periodisk städning. I arbetet ingår även att arbeta med vår utemiljö samt aktiviteter vid högtider. Erfarenhet av utemiljö såsom planteringar, skötsel av blommor och dekorationer är därför meriterande.
Hantering av kemiska produkter och medel är avgörande i vårt arbete. I rollen ingår ansvar för att korrekt förvara och uppdatera avdelningens kemiska produkter utifrån gällande rutin. Tillsammans med närmaste chef säkerställer du utbudet av våra produkter och att ämnen har rätt säkerhetsdatablad mm.
Arbetet innehåller en stor del arbete med handverktyg och tunga lyft.
Tjänsten omfattar skiftgång där kvällspass och helgtjänstgöring ingår. Som utgångspunkt arbetar du två helger under en åttaveckorsperiod. Övriga veckor är arbetstiden vardagar.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och erfarenhet av servicearbete där kundkontakt och värdskap varit en viktig del. Du behöver god datorvana och goda kunskaper i svenska språket. Du talar språket flytande och skriver utan problem samt kan föra enklare samtal på engelska.
B-körkort för manuell växellåda.
Vi förutsätter att du uppfyller följande krav:
• Lokalvård, kemikaliehantering
• Arbete med publika evenemang
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Golvvård och maskiner
• Erfarenhet av utemiljö och plantering
Som person är du relationsskapande och trivs lika bra att arbeta självständigt som att arbeta i grupp. Du strävar alltid efter högsta kvalitén och bästa service. Du är flexibel i ditt sätt att vara och arbeta, inom vår verksamhet kan mycket hända och vi behöver ibland snabbt ställa om. Att ge service, visa ett gott värdskap och vara tillgänglig externt och internt är mycket viktig för oss. Du är noggrann och bra på ordning och reda. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
