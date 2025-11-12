Lokalvårdare Stockholm
Vardagsfrid AB / Städarjobb / Stockholm
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vardagsfrid AB i Stockholm
eller i hela Sverige
Tycker du om ordning och reda? Ta eget ansvar och arbeta självständigt! Välkommen söka dig till vårt växande städteam i Stockholm!
Vardagsfrid är ett av Stockholms snabbast växande företag och behöver därför anställa fler service medvetna kontorsstädare . Vi är ett företag som specialiserat sig på hemstädning och kontorsstädning i Stockholmsområdet. Vi har kollektivavtal, som medarbetare hos oss ska du känna dig stolt och trygg med ett leende på läpparna när du går till jobbet. För rätt person finns det möjligheter att växa inom företaget.
Vi söker nu flera kollegor till våra kunder i Stockholm!
Rollen som kontorsstädare:
Varje städare ansvarar för att leverera hög städkvalitet.
Utöver kontorsstädning kan trappstädning och fönsterputs förekomma.
Vardagsfrid har bara abonnemangskunder så du kommer träffa dina kunder varannan eller varje vecka.
Vi arbetar måndag till fredag mellan 6-22.
Vi söker dig som vill jobba deltid.
Krav på dig som sökande:
Du har grundläggande språkkunskaper i svenska.
Du är serviceminded och vill att kunden ska njuta av att du städat deras kontor
Du är noggrann i ditt arbete och tycker om eget ansvar.
Du tycker om ordning och reda.
Du har gärna erfarenhet av kontorsstädning
Du är inte allergisk mot damm.
Du förekommer EJ i polisens belastningsregister.
Meriterande om Du har körkort
Vi värdesätter de kvalitéer som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna manliga sökande, och sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-30
Urval till intervjuer kommer att ske löpande till våra rekryteringsträffar. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vardagsfrid AB
(org.nr 556882-6175), https://www.vardagsfrid.se Kontakt
Magdalena Przybylska magdalena.przybylska@vardagsfrid.se Jobbnummer
9600993