Lokalvårdare /städare Scent of Clean AB

2026-02-07
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Scent of Clean AB är ett växande städföretag som levererar högkvalitativa tjänster inom hemstädning, flyttstädning och annan professionell lokalvård. Vi söker nu en ansvarstagande och erfaren lokalvårdare som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-02-07Dina arbetsuppgifter
Hemstädning hos privatkunder
Flyttstädning enligt branschstandard
Storstädning och övriga förekommande städuppgifter
Självständigt arbete ute hos kund med fokus på kvalitet och service
Kvalifikationer och krav
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av professionell lokalvård, gärna inom hem- och flyttstäd
B-körkort (krav)
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och noggrant
God kommunikationsförmåga och servicekänsla
Punktlighet och pålitlighet
Språkkunskaper
Du ska kunna kommunicera på minst ett av följande språk:
Svenska
Ukrainiska
Italienska
Anställningsform
Timanställning
Minst 50% tjänstgöringsgrad
Arbetstider enligt överenskommelse
Vi erbjuder
Ett seriöst och tryggt arbetsklimat
Tydliga arbetsrutiner och stöd i arbetet
Möjlighet till utökad arbetstid för rätt personSå ansöker du
Skicka CV och ett kort personligt brev till:info@scentofclean.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: info@scentofclean.se
(org.nr 559536-5080)
Rödjans Väg (visa karta
)
561 60 TENHULT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tatiana Kutsa info@scentofclean.se Jobbnummer
9729510